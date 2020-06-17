Kepez'den, ‘Kan ver can olsun' kampanyasına destek

Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle, ‘Kan ver can olsun' kampanyası ile ilçedeki 10 mahallede kan bağış kampanyası başlatılıyor.

Pandemi döneminde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay'ın kan bağışı çağrısına Kepez Belediyesi'nden de destek geldi. Kepez Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle ilçede, ‘Kan ver can olsun' kampanyası başlatıyor. 18 Haziran 2020 Perşembe günü start alacak olan kampanya, ilçedeki 10 mahallede yürütülecek. Kızılay'ın kan bağış otobüsü; 18 Haziran Perşembe günü Belediye Tıp Merkezi, 19 Haziran Cuma Çankaya Mahallesi Muhtarlık önü, 25 Haziran Perşembe Ünsal Mahallesi muhtarlık önü, 26 Haziran Cuma Kütükçü Mahallesi muhtarlık önü, 2 Temmuz Perşembe Kuzeyyaka Mahallesi Salı pazarı önü, 3 Temmuz Cuma Karşıyaka Mahallesi muhtarlık önü, 9 Temmuz Perşembe Barış Mahallesi muhtarlık önü, 10 Temmuz Cuma Yükseliş Mahallesi muhtarlık önü, 16 Temmuz Perşembe Gazi Mahallesi Çarşamba pazarı önü ve 17 Temmuz Cuma günü Gündoğdu Mahallesi muhtarlık önünde kan vermek isteyen bağışçıları bekliyor.