Kepez'den konforlu yollar

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Turgut Özal Caddesinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Baraj Mahallesi Turgut Özal Caddesinde planlaması yapılan asfalt serim çalışmaları için hazırlıklar başladı. İş makineleri ile yollarda kot uygulaması yapılarak yolun yüksekliği ayarlanıyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Turgut Özal Caddesine ortalama 10 bin metrekarelik alana yaklaşık 2 bin ton PMT (plent miks temel) doku malzemesi kullanarak zemin asfalt için uygun hale getiriliyor.

2 bin 650 metre uzunluğundaki Turgut Özal Caddesinin yol genişliği iki farklı bölümden oluşuyor. Genişliği iki farklı bölümden oluşan yol çalışmasının bin 200 metrelik bölümdeki eni 8.5 metreden oluşurken bin 450 metrelik bölümündeki eni ise 4 metreden oluşuyor. Fen işleri ekiplerinin zemin çalışmalarının ardından Turgut Özal Caddesindeki 16 bin metrekarelik alana 3 bin 250 ton binder asfalt dökülmesi planlanıyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 68 mahallesini konforlu yollarla buluşturmak için gece gündüz çalışıyor.