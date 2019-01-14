Kepez'den kültür sanat etkinlikleri

Kepez Belediyesi, kültür ve sanatın merkezi haline gelen ilçede geçtiğimiz yıl on binlerce vatandaşı ağırladı. Kepez Belediyesi, geçmiş dönemlerde tek bir kültür merkezi olmayan ilçeden, etkinlikleri ile şehre yön veren bir Kepez inşa etti. Kültür Müdürlüğü'nün projeleri ile gerçekleştirilen etkinlikler, sadece ilçeden değil, Antalya'dan, ülke genelinden ve hatta yurt dışından birçok katılımcıyı bir araya getirdi.

607 bin katılımcı

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı içerisinde bin 259 etkinlik ile 697 bin 173 katılımcı bir araya geldi. Bu kapsamda Erdem Bayazıt Kültür Merkezi ve diğer birimlerde 631 etkinlik ile 593 bin 293 katılımcıyı, açık havada yapılan 76 etkinlik ile 102 bin, Elmalı ilçesine düzenlenen 43 tur ile bin 880 katılımcıyı ağırladı. Kepez, 509 etkinliğe verilen destek ile ilçenin sınırlarını aşan kültür faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Yıl boyu etkinlik

Yine yıl içerisinde 8 seminer, 9 konferans, 12 konser, 5 yarışma ve 12 sergi ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ni dolduran sanat severleri ağırlayan Kepez Belediyesi, vizyon proje ve yarışmalarla da örnek gösterildi. Kültür ve sanatın merkezi olma yolunda koşar adım devam eden Kepez Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği destekle de bir çok alanda insana yatırım yapan bir belediye olmaya devam ediyor. Başkan Hakan Tütüncü, 2018 yılında başarı ile bir çok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, her yıl kendi rekorunu kırarak daha iyisini ortaya koyan bir belediye olduklarının altını çizdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri kültür sanat etkinliklerinin 2019 yılında da devam edeceğini belirten Tütüncü, geçtiğimiz yıl etkinlere büyük ilgi gösteren hemşehrilerine de teşekkür etti.