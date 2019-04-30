Kepez'den Ramazan öncesi denetim

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınlarına ve unlu mamül üretimi yapan işletmelere yönelik gerçekleştirdiği periyodik denetimlerini Ramazan ayı öncesi sıklaştırdı. Ramazan ayında vatandaşların aldığı gıda ürünlerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından başta ekmek olmak üzere, unlu mamül üretimi yapan işletmelerin denetimleri arttırıldı. Ekipler, sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimi için ekmek ve unlu mamul üretimi ile satışının yapıldığı işletmelerde, ürünlerin gramaj, hijyen ve etiket kontrollerini gerçekleştiriyor.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıdaların tezgaha gelinceye kadarki aşamalarını denetliyor. Ekipler, denetimler sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın belirlediği normlara uymayan 3 işletme hakkında işlem yaptı.