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Kepez'den sağlıkçılara vefa

Sağlık çalışanlarının her zaman yanı başında olan Kepez Belediyesi, Korona virüsle mücadelede canla başla görev yapan sağlık çalışanları için iftar sonrası keyifli bir etkinlik hazırladı.


Kepez Belediyesi, sağlık çalışanları için güzel bir etkinlik düzenledi. Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi'nin organizasyonluğunda düzenlenen etkinlikte; Kepez Devlet Hastanesi'nin nöbetçi hekim, hemşire ve diğer çalışanları bir araya geldi. AKMEK'in Aşçılık Kursu öğretmenleri, kursiyerleri ve gönüllü kadınlar tarafından çay saatine özgü hazırlanan yiyecekler sağlık çalışanlarına ikram edildi. Ulusal Sanatçılar Derneği‘de geceye ney dinletisi ile eşlik etti. Kepez Devlet Hastanesi'nde düzenlenen bu özel geceye Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi Danışma Kurulu üyeleri katıldı.



"Sağlık çalışanlarımızın yanında olmak güzeldi"


Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarımızı verdikleri mücadelede, elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza moral desteği verelim istedik ve bu etkinliği düzenledik. Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızla onlarla olmak ve sımsıcak sohbet güzeldi. Kepez Belediyesi olarak, bugüne kadar sağlık çalışanlarımızın yanında olduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza elleriyle ikramlar hazırlayan AKMEK gönüllülerine de çok teşekkür ederiz” dedi.

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