Kepez'den şehir hastanesine 8 bin metre yol

Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekarelik arazi üzerine yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlamak için bölgede 8 bin metre yol açtı.

Kepez Belediyesi, ilçeye değer kazandıracak olan Antalya Şehir Hastanesi'nin yapılacağı araziyi, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözerek ve çevre yollarını açarak yatırıma hazır hale getirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilen bin 48 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi, Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekarelik arazi üzerinde yükselecek.

Kepez Belediyesi, bu arazinin mülkiyet sorunlarını çözerek ve imar planlarını yaparak, şehir hastanesi yatırımın ilçeye gelmesini sağladı. Daha sonra hastanenin yapılacağı bölgedeki belediyenin sorumluluğundaki imar yolları açıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, dev sağlık tesisinin yapılacağı Masa Dağı bölgesinden şehrin dört bir yanına bulvar büyüklüğünde yeni yollar inşa etti.

“Hastaneden Antalya Bulvarı'na 35 metre genişliğinde yol”

Şehir hastanesi, güney kısmında yapımı devam eden 35 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğundaki yol ile şehrin ana ulaşım güzergâhlarından biri olan Antalya Bulvarı'na bağlanacak. Belediye meclis kararıyla Göçerler ve Fatih mahallelerinden geçen yola, Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi ismi verildi. Bu caddeden hastane arazisine bağlantı yolu da yapıldı.

“Hastane ilçenin doğusuna da bağlandı”

Fen İşleri Müdürlüğü, şehir hastanesini, ilçenin doğu yakasına bağlayacak olan 1800 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki çevre yolunun da yapımını tamamlandı. Masa Dağı'nın doğu yakasında inşa edilen bu yol; hastaneyi, Varsak bölgesi ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayan Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayacak olması bakımından önem taşıyor. Bu yolun yapımında yaklaşık bin kamyon kaya kütlesi kırılırken, 4 bin kamyon da hafriyat kullanıldı.

“Hastanenin kuzeyindeki yollar da açıldı”

Kepez Belediyesi, şehir hastanesi arazisinin yanından geçen ve Antalya-Burdur Karayolu üzerinde bulunan Korkuteli Kavşağı'na ulaşım imkânı sunan Duacı Yolu'nu da genişletti. Başkan Hakan Tütüncü'nün 1. döneminde açılan yolun genişliği, bölgedeki trafik yoğunluğu dikkate alınarak 8 metreden 20 metreye çıkarıldı. Uzunluğu bin 600 metre olan yolun orta refüjüne yetişmiş zeytin ağacı, zakkum ve begonvil dikildi.

Kepez Belediyesi, Şehir Hastanesi'nin kuzey kısmında da uzunluğu bin 600 metre, genişliği 20 metre olan imar yolu da inşa ederek, bölgeye kazandırdı. Bu yol, sürücülere, Fatih Mahallesi'nden Antalya Bulvarı'na ulaşım imkânı sunacak.

Kepez'den şehrin ulaşımını kolaylaştıran yollar

Antalya Şehir Hastanesi'nin yapılacağı bölgede toplam 8 bin metre uzunluğunda yol yapımını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ihtiyaca göre hastane etrafında yeni yollar da açabileceklerini ifade ettiler. Kepez Belediyesinin, Masa Dağı bölgesinde açtığı devasa yollar; sadece şehir hastanesi için değil, şehir içi ulaşımını rahatlatması ve bölgeye değer kazandırması bakımından da önem taşıyor.

“Hastanenin yoğunluğunu kaldıracak yolları açtık”

Antalya Şehir Hastanesi yatırımın ilçesine gelmesinde büyük emeği olan Başkan Hakan Tütüncü de, “Şehir hastanesinin etrafındaki alternatif ulaşım akslarını oluşturuyoruz. Bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hastanenin bölgeye gelmesiyle oluşabilecek yoğunluğu kaldıracak trafik düzenlemelerini yerel yönetim olarak yaptık, yapmaya de devam edeceğiz” dedi.