Kepez'den Şehir Hastanesine modern yollar

Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metre kare arazi üzerine yapılmakta olan Antalya Şehir Hastanesi'ne konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak sathi asfalt çalışmalarına başladı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Masa Dağı'nın iki yakasını birbirine bağlayan Göçerler ve Çankaya mahalleleri arasında yol çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, Göçerler mahallesi sınırları içerisinde bulunan 372 bin 917 metrekare arazi üzerine Antalya Şehir Hastanesinin yapımına devam ederken, Kepez Belediyesi de, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yol çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi, Fatih Mahallesinden başlayan Göçerler ve Çankaya Mahallelerine kadar uzanan Zeytin Dalı Şehitler Caddesinde ilk olarak yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Yol genişletme çalışmaları ile yolun genişliği 25 metreye çıkartıldı ve kot hesaplamaları yapılarak zemin dolduruldu. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışmalarının ardından yol zeminini asfalt serim için uygun hale getirdi. Kepez Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü alt yapı çalışmalarının ardından sathi asfalt çalışmalarına başladı. Fen işleri ekipleri asfalt emülsiyonlarını asfalt distribitörü ile yola püskürtüldükten hemen sonra mıcır serme işlemi gerçekleştirdi. Mıcır serme çalışması sonrası zemin silindir ile ezildi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 68 mahallesini konforlu yollarla buluşturmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.