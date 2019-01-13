Kepez'den semt pazarlarına ücretsiz servis

Belediyenin uygulamaya koyduğu semt pazarlarına ücretsiz servis aracı hizmeti ile vatandaşlar rahat ve konforlu bir şekilde pazara gidip gelme imkanı buluyorlar. Ücretsiz servis araçlarından yararlanan vatandaşlar, alış verişlerini tamamladıktan sonra da yorulmadan evlerine rahatça ulaşabiliyorlar. Özellikle yaşlı ve çocuklu bayanlar için büyük kolaylık sağlayan ücretsiz pazar servisleri, Kepezlilerin yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Kepez yaşamları kolaylaştırıyor

Kepez Belediyesi'nin ücretsiz servis araçları Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan pazartesi pazarı, Kanal Mahallesi'ndeki salı pazarı, Esentepe'deki (Erenköy) çarşamba pazarı, Gülveren'deki perşembe pazarı, Ahatlı'daki cuma pazarlarına ulaşım sağlıyor. Ücretsiz semt pazarı servis araçlarından pazartesi günleri Ahatlı ve Yenidoğan mahalle sakinleri, Salı günü Kanal ve Yeşiltepe, Çarşamba Erenköy ve Esentepe, Perşembe Duraliler, Şafak, Gülveren , cuma günleri de Ahatlı ve Kültür mahalle sakinleri yararlanacak. Semt pazarlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak olan Kepez Belediyesi servis araçlarının saat 10.00-12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde mahalle sakinlerine hizmet vereceği bildirildi.