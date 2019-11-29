Kepez'den sıfır atık projesine destek

Belediyesi'nin ‘Sıfır Atık Tanıtım Toplantısı'na katılarak, Kepez'de başlatılan atıklarından gübre, kedi ve köpek maması elde edilen kompost çalışmaları hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin çevreci bir belediye olduğunu söyledi.

Kepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde cumhurbaşkanlığı külliyesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi'ni desteklemeye devam ediyor. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılmasını amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında çevreci çalışmalar yürüten Kepez Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık Tanıtım Toplantı'sı düzenlendi. Tanıtım toplantısında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sıfır atık projesi kapsamında belediye olarak yapılan çevreci çalışmaları anlattı. Bir süredir geri dönüşüm konusunda çok önemli bir projeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok farklı bir konsept içerisinde tek çatı altında topladığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu projenin en önemli yanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde devam eden ‘Sıfır Atık Projesi'. Bu proje çevreci bir anlayışla oluşturulan çok özel bir yaklaşım bütünü.”dedi.

Kepez Belediyesi'nin çevreci bir belediye olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu hassasiyetimizi sürekli bir biçimde güçlendirerek, kuvvetlendirerek, çok farklı yeni uygulamalara dönüştürerek, yolumuza yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıfır atıkla ilgili en önemli nokta geri dönüşüme verilen değer nokta ve bütün bunların farklı bir şekilde gerçekleştiriliyor olmasıdır. Kepez Belediyesi özellikle son 2 yıl içerisinde, yeni geri dönüşüm firmalarıyla bambaşka başarılara imza atmıştır. Hem daha nitelikli geri dönüşüm hizmetini hemşehrilerine sunmaktadır, hem de bu geri dönüşümden para kazanan bir belediye olmuştur. “

Çevreye saygılı yaklaşım

Geri dönüşüm firmaları hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ambalaj atıkları konusunda geçtiğimiz yıl 10 yıllık bir protokol imzaladık. Bu bir ihale yöntemi ile gerçekleştirildi.Yapmış olduğumuz bu çalışmanın neticesinde, okullarda, kamu kurumlarında Kepez'in her noktasında geri dönüşüm kutularını görmektesiniz. Geri dönüşüm çalışmaları daha az ağacın kesilmesini sonuçlandırırken, bunun yanında da 10 yıl içerisinde belediyemiz yaklaşık 10 milyon TL. gelir elde etmektedir. Bu sadece bizim belediyemize özgüdür. Hem geri dönüşüm yapıyoruz, hem de geri dönüşüm yaparken çevreye saygılı bir yaklaşımın önünü açıyoruz, ağaçlar daha az kesiliyor, kullanılan kağıtlar tekrar kullanılıyor. Sözleşme süresince de 10 milyon liralık bir geliri belediyemiz buradan kazanmış oluyor. Bunun çok önemli bir başarı olduğunu ifade etmek isterim. .”diye konuştu.

Yanık yağlardan, araç yakıtı

Atık yağlar konusuna da değinen Başkan Tütüncü, tanıtım toplantısına katılan öğrencilere de evdeki kızartma yağlarının ne yapıldığını sordu. Çocuklardan atık yağların lavaboya dökülmemesini isteyen Başkan Tütüncü, “Bir yerde biriktirilerek, belediyemize haber verin, biz belediye olarak gelelim alalım. 6 litre bize yanmış yağ verenlere de 1 lt. bulaşık deterjanı hediye ediyoruz. Topladığımız yanık yağlar araçlarda yakıta dönüşüyor” dedi.

Tekstiller geri dönüşüme

Kepez'de kaldırımlara konulan giysi kumbaralarına da değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kullanılmayan eskimiş giysiler çöpe atılmasın. Tekrar tekstil atığı olarak geri dönüşümde kullanılsın diye, o kumbaraların içerisinde biriktiriyoruz. Evde kullanılmayan bütün tekstilleri ev, giyim vb. atıklar ihtiyaç sahiplerine gömlek oluyor, pantolon oluyor, elbise oluyor. ”diye konuştu.

Kütüphane ve gezi hediyesi

Okullarda sürdürülen ve yılda bir kez yapılan Atık Piller Yarışması hakkında da bilgi veren Başkan Tütüncü, yarışmanın yılda 2 kez yapılmasını, bu yarışmaya mavi kapak yarışmasının da eklenmesini isteyerek, dereceye giren okullara da kütüphane yapılması ya da gezi hediye edilmesi önerisinde bulundu. Kepez'de başlatılan organik ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpek maması yapılan kompost çalışmalarına da değinen Tütüncü, “Kepez Belediyesi yeniliklerin ilk ocağı, ilk bucağı. Güzel bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Bayat ekmek ve yemek atıklarından oluşan organik atıkları çöpe atmak yerine, bunları biriktirerek kedi maması, köpek maması ve gübre yapıyoruz. Belediyemizin ve okullarımızın desteği ile çevreci bir çalışma daha yapıyoruz. Belediyemizin bahçesinde gördüğünüz makinalarla organik atıklardan kompost, gübre, kedi ve köpek maması üretilecek. Üretilen kedi ve köpek mamaları Kepez Belediyesi'nin parklarındaki kedi evlerinde kullanılacak. Hem yemek artıklarını çöpe göndermemiş oluyoruz, hem kedi ve köpekleri beslemiş, hem de güzel güzel çiçekler dikerek, park ve bahçelerimizi güzelleştirmiş olacağız. Ne kadar iyi bir çalışma değil mi? Yiyeceğimiz kadar ekmek almalı, tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmeliyiz. Sıfır Atık Projesi'nin en önemli etabı israfı hayatımızdan uzaklaştırıyor olmasıdır. “dedi.