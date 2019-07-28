Kepez'den son 10 yılda 74 kilometre asfalt

Son 10 yılda bölgede 74 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl aldığı meclis kararıyla 50 bine yaklaşan nüfusu ve 2 bin hektarlık alanıyla ilçenin en büyük mahallesi olan Varsak Karşıyaka'yı, üç mahalleye böldü. Hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla alınan karar sonrası mahallelerin isimleri Varsak Karşıyaka, Aktoprak ve Aydoğmuş oldu.

3 mahalleye 15 bin ton asfalt

Kepez Belediyesi, bu üç mahalledeki temel belediyecilik hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Bölge sakinlerinin en önemli isteği olan sıcak asfalt talebi de hızlı bir şekilde karşılanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yılın ilk 6 ayında bölgede 15 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki Oruç Reis, Oğuz Özkan, Ergenekon Caddeleri, sıcak asfalt ve yol çizgisi çalışmalarıyla modern görünüme kavuşturuldu. Fen İşleri ekipleri, sadece caddeleri değil ara yolları da sıcak asfaltla kapladı. Sıcak asfaltı yapılan yolların çevresinde parke kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, komşu mahalleler Varsak Karşıyaka, Aktoprak ve Aydoğmuş mahallelerinde, son 10 yılda 74 kilometre uzunluğunda 90 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Antalya-Manavgat arası kadar asfalt

Bölge sakinlerine, kaliteli ve konforlu yol hizmeti sunabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Başkan Tütüncü, “50 bine yaklaşan nüfusu ve 2 bin hektarlık alanıyla ilçenin en büyük mahallesi olan Varsak Karşıyaka'yı, hizmetlerin daha kaliteli ve etkin yapılabilmesi amacıyla üç mahalleye bölmüştük. Bugüne kadar bölgede rekor seviyede gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerimiz, büyüyerek devam ediyor. Üç mahalledeki hemşehrilerimizin en önemli talebi asfalttı. Plan ve program içerisinde bu talebi karşılıyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında bölgede 15 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bugüne kadar üç mahallede 74 kilometre asfalt çalışması yaptık. Merkez ile Manavgat arasındaki yol mesafesinin 79 kilometre olduğunu düşündüğümüzde bölgedeki asfalt hizmetinin büyüklüğü daha iyi anlaşılmış olacak. Planlama dahilinde üç mahallemizdeki asfalt çalışmalarımız önümüzdeki aylarda da devam edecek” açıklamasını yaptı.