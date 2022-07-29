Kepez'den ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti

Kepez Belediyesi Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi'ndeki ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kepez Belediyesi, gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih danışmanlığı hizmeti, 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi'nde, uzman eğitimciler eşliğinde adayların tercihleri başarı sırası, puan ve üniversite kontenjanı kriterlerine göre yapılıyor. Üniversite tercih danışmanlığı hizmeti 10.00 ile 17.00 saatleri arasında veriliyor.