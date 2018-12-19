Kepez'den uluslararası mimarlık yarışması

Kepez Belediyesi'nin, Antalya doğumlu ‘bilge mimar' Turgut Cansever hatırasına 2014'den beri ulusal alanda düzenlediği Mimarlık Ödülleri, 2019'dan itibaren uluslararası bir nitelik kazanacak.

Kepez Belediyesinin, Mimarlar Odası (MO) Antalya Şubesi'nin danışmanlığında 2014'den beri gerçekleştirdiği Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri, bir belediyenin mimarlık alanında ödül vermesi adına ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Mimarlık çevrelerince de büyük takdir toplayan ve heyecan oluşturan Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri, 2019'dan itibaren uluslararası düzeyde yapılacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl 4.'sü düzenlenen Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Yarışması'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmayı uluslararası boyuta taşıyacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda yarışmanın ‘Uluslararası Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri' ismiyle düzenlenmesi için hazırlanan yönetmelik taslağı geçtiğimiz aylarda Kepez Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Uluslararası Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri 2019'un düzenlenmesi amacıyla Kepez Belediyesi ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyenin başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, “4 yıldan beri düzenlediğimiz Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri, ilk defa bir belediyenin mimarlık alanında ödül vermesi adına ülkenin belediyecilik tarihine geçmiş oldu” dedi.

“Ulusaldan uluslararasına”

Belediyecilerin, mühendislerin ve mimarların şehre yön verdiğini belirten Tütüncü, “Bu anlamda meseleyi ele aldığımız vakit, şehrin daha estetik değerlerle buluşması ve mimarlığın geliştirilmesi için yerel yönetim olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda aklımıza yapabilecek işlerin içerisinde en önemlisinin Türkiye'deki parlak mimari fikirleri ödüllendirmek olduğu geldi. Bu hakikat üzerinden giderek Mimar Turgut Cansever'in hatırasına güzel bir ulusal alanda mimarlık yarışmasını 2014'te başlattık. Şimdi 2019'a geldik. Yarışmada artık bir sıçrama oluşturmalıyız dedik ve yarışmayı uluslararası boyutta düzenlemeye karar verdik. Bu kararı alırken, dünyanın dört bir yanındaki mimar ve mühendislerin eserlerinin Antalya'ya gelecek olmasının çok yerinde bir davranış olacağını düşündük.”

“Türkiye'de bir ilk”

Hakan Tütüncü, 2019 yılından itibaren Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri'nin uluslararası niteliğe kavuşacağının altını çizerek, “İmzaladığımız protokol de bir ilk. Türkiye'de bir belediyenin uluslararası mimarlık ödülleri yarışması başlatmış olması, yerel yönetimlerin tarihinde önemli bir yeri olacak” ifadesini kullandı

Mimarlık yarışmasını, mesleğin temsilcileri olan Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin danışmanlığında düzenlediklerine işaret eden Tütüncü, “Bu nedenle Mimarlar Odası'na Antalya Şubesi Başkanı Özge Köksal'a, yarışmasının ilk start almasında önemli bir katkısı olan Mimarlar Odası Antalya Şubesinin o dönem ki Başkanı Osman Aydın'a teşekkür ederim” diye konuştu.

“Cansever'in, Antalya'da şiir gibi eseri var”

Başkan Hakan Tütüncü, Mimar Turgut Cansever'in, 1920 yılı Antalya doğumlu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Cansever, Türkiye'de son yüzyılın içerisine adını altın harflerle yazdırmış üretken, üstat ve güçlü bir mimardı. Aha Han Mimarlık Ödülleri'ni dünyada 3 kez alan tek mimardır. Cansever'in Antalya'da şiir gibi bir eseri de var. Estetik değerleri bakımından gıpta ile baktığımız Karakaş Camii onun eseridir. Karakaş Camii, çok fazla kıymeti bilinmese de mimarlık özellikleri itibariyle her ayrıntısında bize bir şeyler anlatan bir başyapıttır; Cumhuriyet Antalya'sının en başarılı mimari eserlerinden birisidir. Yarışma ile Turgut Cansever'in anısını yaşatmayı amaçladık. Klasik belediyecilik anlayışının çok ötesinde şehirlerimize ufuk açıcı bir yarışmayı başlattık ve bunu uluslar arası düzeye taşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Tütüncü, Uluslararası Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri 2019'da Antalyalı mimarların eserlerinin değerlendirileceği farklı bir kategori oluşturduklarının da müjdesini verdi.

Kepez Belediyesine tarafsızlık teşekkürü

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Özge Köksal da “Bu yarışma, Türkiye'de hala ilk olma özelliğini sürdürüyor. 2014-2018'e kadar 4 kez ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz bu yarışma, uluslararası bir nitelik kazandı. Bu kapsamda uluslararası platformda da gerek Mimar Turgut Cansever'in gerekse Türk mimarlığının, Antalya'nın isminin geçmesi, tanınırlığının artması artı değerler çıkardığımız konulardır. Yarışmaya katılan eserlerin mimarlar tarafından tarafsız ve özgürce değerlendirilmesine yönelik bir ortamı sağladığı için de Kepez Belediyesine teşekkür ederiz. Yarışmanın sonuçlarını, 2019 Şubat'ta duyuracağız. Ödül töreninin yapılacağı haftayı da Mimar Turgut Cansever Mimarlık ödülleri haftası ilan edeceğiz.”

Konuşmalardan sonra proje dalındaki eserlerin yarışacağı Uluslararası Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri 2019'un işbirliği protokolü Başkan Hakan Tütüncü ve Özge Köksal tarafından imzalandı. Protokol kapsamında yarışmanın teknik hazırlıkları ve ödül etkinliğinin koordinasyonu Mimarlar Odası danışmanlığında yapılacak.