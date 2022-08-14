Kepez'den Varsak yaylasına sosyal donatı hizmeti

Kepez Belediyesi, Varsak bölgesi sakinlerinin Korkuteli İlçesi'nde bulunan yaylasında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarının ardından, sosyal hayatı hareketlendirmesi amacıyla yeni sosyal yaşam alanları kazandırdı. Varsak Yaylasına kazandırılan sosyal donatı alanları Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Açılışın ilk konuşmasını gerçekleştiren Varsak Yaylası Koruma Kalkınma Eğitim ve Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Halil Kuşçu da hizmetlerden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibine teşekkür ederek, “Ben başkanımı kürsüye davet ediyorum. Burada söz hizmeti yapanındır. Biz sadece aracıyız. Hepimize hayırlı olsun. “ diye konuştu. Varsak'ın Kepez için ne kadar kıymetli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “Varsak bizim için çok önemli. Varsa Türklerin Antalya'daki ilk yerleşim yerlerinden birisi. Varsak Yörüklerin önemli yaşam merkezlerinden birisi ve binlerce yıllık tarihiyle gerçekten son derece önemli bir yerleşim merkezi, kadim dönemlerden buyana” dedi.

"Varsak nereden nereye geldi"

“Biz, Varsak'ın her bir yanına hizmetlerimizle birlikte gitmek için elimizden gelen bütün gayreti en güzel şekilde bugüne kadar gösterdik.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Bu hizmetleri, Varsak'ın 2009 yılından bugüne kadar nereden nereye geldiğini herkesten iyi buradaki kıymetli dostlarımız biliyorlar. 2009'da göreve geldiğimizde Varsak mı varmasak mı? denilen bir yerken şimdi şehre çok yakın bir mahalle haline gelen, şehre çok yaklaşan, çok da kıymetlenen sosyolojisi günden güne olumlu bir yönde değişen gelişen bir bölge oldu. Dairelerimiz, arsalarımız her bir şeyimiz kıymetlendi. Dolayısıyla hemşehrilerimizin oradaki, kendi varlıklarını kıymetlendirmiş olmak, daha değerli hale getirmiş olmak, bizim için mutlulukların en büyüğü Sadece Varsak mı? Varsak'ın üzerindeki köylerde aynı şekilde yeni açtığımız yollarla, yaptığımız hizmetlerle bambaşka bir seviyeye geldi” diye konuştu.

"Varsak ve şehir hastanesi arası 2 dakika"

Hizmette kendileriyle yarıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Şimdi Antalya'nın Şehir Hastanesi'nde adeta bir zafer abidesi gibi Masa Dağı'nın üzerine getirdik. Şimdi o tamamlanıyor. Hastanenin meydana getirdiği hareketlilik Varsak'a da fayda sağlasın diye; şimdi Varsak ve Masa Dağı'nı iki, iki buçuk dakikaya indiren yollar açtık. Çünkü biz Varsak'a ayrı bir hürmetle, muhabbetle bağlıyız. Varsaklılar da yaylalarına ayrı bir muhabbetle bağlılar. Her sene yaz ayları geldiğinde kadim geleneklerini yaşatarak, atalarının ayak izlerine basa basa geldikleri yer bu Varsak Yaylası, Türkmen Beylerinin, yörük obalarının çadırlarını açtığı güzel mekan Bu güzel mekanda bizim göz bebeğimiz kadar kıymetli. Neden? Çünkü Varsak çok kıymetli” dedi.

“Bir ayağımız varsak yaylasında oldu “

“2009 yılından bu yana ayağımızın biri de hep Varsak Yaylasında oldu” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Pandemi nedeniyle son iki yıldır gelemedik. Bugün büyük bir özlemle geldik, ama her yıl geldiğimizde yaylamıza hizmetlerimizle birlikte geldik. Yolu, konteynerleri, park alanları, asfaltları, camileri bütün bunların bakımları, onarımları hep belediyemiz tarafından yapılmakta ve belediyemiz burayı da bir mahallesi olarak görerek, her ne kadar da mücavir alanımızın dışında da olsa burayı da ilçemizin 69'ncu mahallesi olarak gördük. Bugüne kadar bu hizmetleri buraya en güzel şekilde getirdik. Bugün çok özel bir vesile ile bir aradayız önemli bir açılış yapıyoruz. Sosyal yaşam alanlarını yeniden düzenleyelim istedik. Burada buluştuğumuz parkı ve o parkın yanına eklediğimiz dükkanları şimdi hep birlikte gerçek sahiplerine sizlere Varsaklı hemşehrilerimize hediye etmeye geldik. Hayırlı olsun“ diye konuştu.

Milletimizin sevgisiyle yola devam

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Milletimizden aldığımız sevgiyle bu güzel yolda yürümeye, büyük yürümeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Varsak Yaylasındaki sosyal hayatı hareketlendirecek, sosyal donatı alanlarının açılış kurdelesi kesildi.