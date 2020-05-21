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Kepez'den vergi mesaisi

Kepez Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda uygulanacak 4 günlük sokağı çıkma yasağından dolayı mükelleflerin, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için vezneler 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü 17.

Kepez Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağı çıkma yasağından dolayı mükelleflerin, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için vezneler 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü 17.30 ile 1 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar hizmet verecek.


Emlak sahiplerinin ödediği Emlak Vergisi ile işyeri sahiplerinin ödediği Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksiti ödemeleri 1 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Kepez Belediyesi de Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağı çıkma yasağından dolayı mükelleflerin vergilerini ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için tedbirlerini aldı.


Bu kapsamda belediyenin tüm vezneleri hafta sonu 17.30 ve 1 Haziran'da saat 24.00'e kadar hizmet verecek. Belediye binasındaki vezneler ile Dokuma, Gülveren ve Varsak semt vezneleri, 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü 08.30-17.30 ile 1 Haziran Pazartesi günü 8.30 -24.00 saatleri arasında açık olacak.


Mükellefler, vergi ödemelerini www.kepez-bld.gov.tr üzerinden de yapabiliyorlar

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