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Kepez'den ‘Whatsapp Temizlik Hattı'

Kepez Belediyesi vatandaşların çevre sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmek amacıyla ‘Whatsapp Temizlik Hattı’nı kurdu.

Kepez Belediyesi vatandaşların çevre sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmek amacıyla ‘Whatsapp Temizlik Hattı'nı kurdu.


İlçede oluşabilecek ihtiyacın iletilebildiği 0 555 024 07 07 ‘Whatsapp İhbar Hattı'ndan sonra, şimdi de vatandaşların çevre ihbarlarını acil olarak değerlendirecek olan 0 553 039 00 00 nolu ‘Whatsapp Temizlik Hattı' kuruldu. Vatandaşlar çevre kirliliği ile ilgili cadde ve sokakta gördükleri sıkıntıları ve ambalaj, pil, bitkisel atık yağlar gibi geri dönüşüme kazandırabilecek atıkları, temizlik işlerine bildirecek.

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