Kepez'den YKS kursiyerlerine motivasyon pikniği

Öğrenciler düzenlenen yarışma ve etkinliklerle gün boyu eğlenceli zaman geçirdi.

Eğitime büyük destek veren Kepez Belediyesi, ücretsiz kurs imkanı sunmanın yanı sıra, öğrencilerin iyi bir moral ve motivasyonla sınava hazırlanmalarına destek oluyor. Kepez Belediyesi, Haziran'da yapılacak YKS sınavlarına girecek olan kursiyerler için piknik düzenledi. Düzler Çamı Mesire Alanı'nda düzenlenen pikniğe Teomanpaşa Destek Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'ndaki YKS kurslarına devam eden lise mezunu ve 12. sınıf öğrencileri katıldı. Etkinlik ile sınav stresinden uzaklaşması sağlanan öğrencilerin birbirleri ile de kaynaşmaları sağlandı.

Gün boyu eğlenme şansı bulan öğrenciler, biraz olsun sınav stresinden uzaklaşabilmenin rahatlığını yaşadılar. Kepez Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği YKS kursları her yıl yüzlerce öğrenciyi üniversitelerin kapılarını aralıyor. Geçtiğimiz yıl 120 öğrenciyi Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversite ve bölümlerine yerleştiren Kepez Belediyesi, bu yılda başarılı eğitim kadrosu ile daha çok öğrenciye üniversite kapılarını aralamayı hedefliyor.