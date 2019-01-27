Kepez'e 123 projeyle hedef 2023

AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı'na yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yeni dönemde 123 projeyle hedefimiz 2023” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı'na hizmet tanıtım gezisi düzenledi. Kepeze yapılan yatırımların anlatıldığı geziye, AK Parti Kepez İlçe Başkanı, Büyükşehir ve Kepez Meclis Üyesi Bahattin Bayraktar, teşkilatın ana kademesi, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile üyeler katıldı. Gezi öncesinde AK Parti İlçe Teşkilatını Kepez Belediyesi Meclis Salonu'nda kabul eden Başkan Tütüncü, Kepeze kandırdıkları ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında brifing verdi.

Kepez Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan en büyük yatırımların maketleri üzerinden de tanıtım yapan Tütüncü, ardından yine belediye hizmet binası önündeki Hacı Adil Bey çeşmesi hakkında bilgi aktardı. İçinde fizik tedaviden genel cerrahiye, diş polikliniğinden engelli koordinasyon merkezine, kadın ve çocuk hekimliğinden göz hekimliğine kadar çeşitli branşların olduğu Belediye Sağlık Merkezi'n ziyaret eden heyet, buradan da Çelebi Sultan Mehmed Camii ile Amir Ateş Semt Konağı'ndaki Robotik Kodlama Merkezi Atölyesi ve Hababam Sınıfı Müzesi'ni de gezdi. Gezi programı Kepez Macera Ormanın da sona erdi.

Yatırımların tanıtıldığı gezi hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu güne kadar ilçe teşkilatı ile uyum içinde güzel işler başardıklarını hatırlattı. Belediyenin başarısının arkasındaki gerçek kahramanların teşkilattaki çalışma arkadaşları olduğunu belirten Tütüncü, “Aslında her vesileyle aile olma bilincini yükseltmeye dönük çalışıyoruz” dedi.

“Stratejilerimizi açıkladık”

Toplantı ve gezide yaptıkları seçim hazırlıklarını gösterip, stratejilerini açıkladıklarını belirten Tütüncü, şöyle konuştu; “Gelecek yol haritamızı kuş bakışı inceleme imkanımız oldu. Belediyemizin insana dokunan örnek projelerini yerinde göstererek bilgiler verdim. Önerilerini aldım. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız, “123 Proje ile Hedef 2023” diyecek bir teşkilat var burada. Teşkilatımızla mükemmel bir ekibiz.”

“Önce kendileri şahit olsunlar istedik”

Kepezlilere belediyenin yaptığı hizmetleri daha iyi anlatabilmek için bu gezinin yapıldığını belirten AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, özellikle sağlık merkezini gezenlerin hayranlıkla bu hizmete şahit olduğunu söyledi. Teşkilat üyelerinin Kepez'in birçok bölgesinde yapılan çalışmaları bizzat görmelerinin sahada anlatmaları açısından önemli olduğunu belirten Bayraktar, “Teşkilatımızdaki birçok arkadaşımız da, bu hizmetlere kendileri şahit olsunlar ki, yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlatabilsinler istedik” diye konuştu.