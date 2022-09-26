Kepez'e 15. Aile Sağlığı Merkezi

Kepez Belediyesi'nin Atatürk Mahallesi'ne kazandırdığı Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuşan Başkan Hakan Tütüncü, “Hukuken sorumluluğumuz altında olmamasına rağmen, Kepez'e 15'nci Aile Sağlığı Merkezi'ni kazandırdık” dedi.

Kepez Belediyesi, ilçeye bir Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırdı. Atatürk Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. Açılışa Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Op.Dr.İsmail Başı büyük, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez'de eserlerimiz bir bir yükseliyor” dedi.

“Şifa hemşerilerimizin ayağında olsun”

Kepez Belediyesi olarak, 15'nci Aile Sağlığı Merkezi'ni açtıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Devletimizin, Aile Sağlığı Merkezi açmak , yapısını inşa etmek gibi bir sorumluluğu bulunmuyor. Aile Hekimliği sistemi geldiğinden bu yana Kepez Belediyesi, ilçemizin mahallelerine 15 Aile Sağlığı Merkezi açtı. Buradaki amacımız şuydu; mahalle sakinlerimiz çok uzak noktalardaki Aile Sağlığı Merkezlerine gitmek zorunda kalıyordu. İşte biz bu noktada dedik ki; Mahallede şifa hemşerilerimizin ayağında olsun. Hukuken sorumluluğumuz altında olmayan bir konuda hemşerilerimizin hizmetine 15 Aile Sağlığı merkezi kazandırdık. Bu hizmet mahallelerimize doktoru da, şifayı da yakın kıldı. Ve bugün, sağlıkta gelinen noktanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“Sağlıkta örnek hizmetler”

Kepez Belediyesi olarak, Belediye Sağlık Merkezi ve Gezici Sağlık Merkezi'nin kurulduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Türkiye de hiçbir belediyenin yapmadığı sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yeni başarılar ortaya koyduğumuzda da büyük bir sevinç içine giriyoruz. Türkiye'deki birçok Büyükşehir Belediyesi özellikle bizim Sağlık Merkezi ve Gezici Sağlık Merkezi hizmetlerimizi incelemeye geliyorlar ve tecrübelerimizi dinliyorlar” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuk yaşta oyun oynarken kaza geçiren babasının halan hislenerek anlattığı doktor mücadelesini de konuşması sırasında konuklara aktardı.

“Ne söylediysek fazlasını yaptık”

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Atatürk Mahallesi'nde de Aile Sağlığı Merkezi açıldığını belirten Başkan Tütüncü, Aile Sağlığı Merkezi'nde 2 doktorun görev yapacağını bildirdi. “Mahallemize hem doktoru hem de şifayı getirdik” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Biz bugüne kadar bize güvenenleri hiç mahcup etmedik. Bugüne kadar ne söylediysek ondan daha fazlasını yaptık. Verdiğimiz sözlerde başımızın yere düşmemesi içinde bütün ekibimizle beraber gereken her türlü hassasiyeti gösterdik. Dünüyle bugünü mukayese edilemeyecek Kepez'in dönüşümünü, sağlık yatırımlarını en güzel şekilde görüyoruz. Allah hekimlerimizden, bu yatırımları yapanlardan, bu yatırımların vücuda gelmesinde emeği geçen alın teri ve akıl teri sahiplerinden binlerce kez razı olsun. Aile Sağlığı Merkezimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk Aile Sağlığı Merkezi kurdele kesimiyle hizmete açıldı.