Kepez'e 2 ödül

Kepez Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 2 ödüle layık görüldü.

Kepez Belediyesi, AKBB tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 2 ödüle layık görüldü. 4. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde Kepez Belediyesi,' Oyuncak Müzesi Projesi' ile birincilik, Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Kategorisinde ‘Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri Projesi' ile üçüncülük ödülü aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çifte ödülü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden aldı.

“Ödüller daha çok çalışma gücü veriyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKBB'nin bölgeyi kapsayan ve oldukça önemli bir platform haline getirerek dört yıldır düzenlediği yarışmanın belediyeler de hizmet heyecanı oluşturduğunu söyledi. Kepez'i gençlik, eğitim, kültür sanat, spor ve sağlık şehri yapmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Bu güne kadar bu amaçla bir çok projeyi hayata geçirdik. Bu ödüller bize daha iyi bir şehir kurabilmek için çalışırken daha büyük bir çabayı ortaya koyma gücü veriyor. Her yeni proje, her aldığımız ödül bizlere daha çok çalışma, hemşehrilerimize daha çok hizmet götürebilme şevki uyandırıyor” diye konuştu.

Yılın Proje Ödülü

Hızlı ve modern gelişimi ile Antalya'nın önemli ilçelerinden biri konumuna gelen Kepez'e son günlerde ödül üzerine ödül yağıyor. Kepez Belediyesi geçtiğimiz günlerde de Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Kültürel Miras Özendirme Yarışması'nda ‘Lyrboton Kome Arkeopark Projesi' ile ‘Yılın Proje Ödülü'ne layık görülmüştü.

Her yıl farklı projeler üreten Kepez Belediyesi, AKBB'nin 1. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda ‘Alt-Üst Yapı İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Kategorisinde Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi' ile birincilik, 2. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisi'nde ‘Dokuma'nın Ortak Akılla Halka Kazandırılması' projesi ile birincilik, Kepez Macera Ormanı Projesi ile de kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Kepez Belediyesi geçtiğimiz yıl üçüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda; İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisi'nde ‘Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi' ile birincilik, Sosyo Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde ‘Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması' ile de ikincilik ödülü aldı.

Dokumapark'a proje ödülü

Kepez Belediyesi en önemli projeleri arasında yer alan Dokumapark ile de önemli bir ödülün daha sahibi oldu. Antalya'ya geri kazandırılması için büyük bir çabanın neticesinde Dokuma Fabrikası alanını tamamen halkın olacak şekilde uygulamaya geçen Kepez Belediyesi, Dokuma'nın ortak akılla halka kazandırılması projesi ile Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Proje Ödülü'ne layık görüldü.

Kepez'in Yıldızları Projesine Ödül

Kepez Belediyesi, AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu ‘Gençlik Temalı' ödül töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun örnek aldığı ‘Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi' ile de ödül aldı. 14 bin öğrenciyi yetenek taramalarıyla spora teşvik eden Kepez Belediyesi'nin ödülünü dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu teslim etti.