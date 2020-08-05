Kepez'e 30 ağaçlı portakal bahçesi kazandırıldı

Kepez Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne, içerisinde 30 ağacın bulunduğu 5 bin metrekare büyüklüğünde bir portakal bahçesi kazandırdı. Bahçeyi inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ağaçları, Kırcamii'nden imara açılan bahçelerden getirdik. Bu ağaçların yok olmasına gönlümüz razı olmadı” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, yeşil alan düzenlemesi yapılan 5 bin metrekare alana, 30 adet yetişmiş portakal ağacı dikildi. Portakal bahçesini gezen Tütüncü, bahçenin yapımıyla ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda Tütüncü, bölgede bulunan vatandaşların da taleplerini dinledi.

Başlatılan yeşil seferberliği kapsamında çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Tütüncü, 3 milyon metrekareden fazla yeşil alan üreten bir belediye olduklarını vurguladı.

Kırcamii'nin portakal ağaçları Kepez'de

Tütüncü, portakal ağaçlarınını Muratpaşa ilçesindeki Kırcami bölgesinde imara açılan bahçelerden getirdiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu portakal ağaçlarının yok olmasına gönlümüz el vermedi. İmara açılan bahçelerdeki portakal ağaçlarını sahiplerinin de rızasıyla özenle sökerek, Kepez'in parklarına, meydanlarına, bulvarlarına ve bahçelerine dikiyoruz. İstiyoruz ki, portakal ağaçları yok olmasın ve meyvelerini de çocuklarımız yesin. İlçemizde, portakal bahçeleri oluşturarak, Antalya'nın önemli bir değeri olan portakal ağacını yaşatmak istiyoruz. İlçemizde yeşil alanların artmasına katkı veren böylesi güzel peyzaj düzenlemeleri oluşturarak, Antalya'nın önemli bir markası olan portakalı sosyal hayatın tam da merkezinde, Mehmet Akif Mahallesi'nde olduğu gibi, apartmanların ortasında yaşatmaya devam edeceğiz”