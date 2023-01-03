Kepez'e 6'ncı kreşin temeli atıldı

Kepez Belediyesi tarafından Varsak'a inşa edilecek Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 6. Şubesinin temeli törenle atıldı.

Varsak bölgesine hizmet verecek kreşin temeli törenle atıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye yüzyılının ikinci gününde ilçeye kazandırılacak yeni bir yatırım için bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye yüzyılına bambaşka bir heyecanla hazırlanacaklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Hayallerinizin peşinden bambaşka bir arzuyla, istekle koşacağımızı söylemiştik. İşte bunun en güzel ispatı ikinci günde, ikinci kalıcı eserimizi başlıyor olmamızdır.” dedi.

Antalya'ya zeytin çiftliği

2023 yılının ilk gününde 10 bin zeytin ağacıyla Antalya'ya yepyeni bir ‘Zeytin Çiftliği' armağan ettiklerine değinen Başkan Tütüncü, “İlk ağaçlarımızı yılın ilk günü toprakla buluşturduk. Bu proje yüzyıllık bir proje… Zeytin ağacının ne demek olduğunu kadim çağlardan beri aslında bir zeytin şehri olan Lyrboton Kome'yi de bağrında barındıran bu topraklar, Varsaklılar gayet iyi bilirler.” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zeytin'in 5 bin yıldan fazla yaşadığını ve ölmez olarak bilindiğini, bir bereket, bir ilaç ve şifa olduğunu da sözlerine ekledi. Bu projeyi yüzyıllar boyu sosyal hizmete özgüleyeceklerini bildiren Başkan Tütüncü, “Kısa bir süre sonra buradaki hasattan elde edilecek gelirle önce 20 bin öğrencimize burs imkanı, ikinci etapta da 35 bin öğrencimize burs imkanı sağlayacağız. Bu projemiz çok nitelikli ve ilerici bir proje…10 bin zeytin ağacı dikeceğiz. Ve bunun gibi sosyal içerikli projeleri hayata geçireceğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Bunun adı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye yüzyılı… İnşallah geleceği yatırım yapmak, nesillere yatırım yapmak Türkiye yüzyılının en önemli önceliklerinden olacak.” dedi.

Önceliğimiz eğitim oldu

“Gençlerimizi bilimle, teknolojiyle, kültürle, sanatla buluşturmak aslında onları ekonomik olarak geleceklerini teminat altına almamızın adıdır.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Biz bunun için varız. Antalya Bilim Merkezi'nde ortaya koyduğumuz çalışmalar onlara çok daha nitelikli eğitim için attığımız adımlar aslında hem öğrencilerimizin, hem çocuklarımızın ekonomik olarak önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir imkanla buluşmasını sağlayacak. Bütün bunların yanında mükemmel bir neslin inşasına yönelikte bir adım atılacak. 2009'dan bu yana en büyük önceliğimiz eğitim oldu. Daha iyi okullar yapalım, öğrencilerimiz daha imkanlar sunalım, öğretmenlerimize daha iyi fırsatlar meydana getirelim. Bunları niçin istedik? Bunları son derece güzel bir nesil yetişsin diye istedik. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugünde gelecek nesillere on yıllar boyunca hizmet edecek yatırımı meydana getiriyoruz. Temelini attığımız bu tesis tefrişatı ile beraber yaklaşık 30 milyon Türk Lirası bedele sahip. Varsak'ta bugün önemli bir iş yapıyoruz, kalıcı bir esere imza atıyoruz. Biz bu eserlerin içerisinde en çok eğitime, bilime, kültür sanata yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarla iftihar edeceğiz. Nesillere yön verecek olan esas bunlardır.”diye konuştu.

Okul öncesi eğitimin önemine değinerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Okul öncesi eğitimin dünyada zorunlu olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Böylesi bir dünyada okul öncesi eğitime de en güzel kapıları aramak belediyemizin göreviydi. Bugün burada temelini attığımız tesisimiz inşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak ve yıl bitmeden de hizmete girecek.” dedi.

Varsak'a güreş sahası

Türkiye yüzyılı içerisinde Varsak'a bir müjdeleri daha olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Varsak, Türk kültürünün, Türk ananesinin, kadim bir yerleşim bölgesi... Varsak Türk kültürünün yoğun bir biçimde hissedildiği bir bölge oldu. Türkiye'nin Ata sporu olan güreşin Antalya'daki merkezi Varsak'a güreş sahasını da Allah'ın izniyle bu yıl içerisinde getiriyoruz.” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü sözlerini tamamlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 7 Ocak 2023'te Dokuma Park'ta ağırlayacaklarını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından butona basılarak Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin temeli atıldı.