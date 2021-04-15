Kepez'e 9 semt pazarı

Kepez Belediyesi, kalıcı semt pazarları inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl için dokuz semt pazarı yatırım programına alındı. Pazarların altısı çatılı, üç tanesi ise çatısız olacak. Kapalı pazarların altısı, kırsal yerleşim merkezleri olan Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine yapılıyor. Bu pazarlar, Başkan Hakan Tütüncü'nün üçüncü dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında yer alan ‘köy pazarı' projesi kapsamında inşa edilecek. Yapım ihalesi sonuçlanan köy pazarlarının inşası ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Köy pazarların yapısal iskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu asma- germe membran şeklinde olacak. İçerisinde idare binası ve tuvaletlerin olacağı pazar yerleri bin metrekare alan üzerine inşa edilecek.

“Sokak pazarları kalkıyor kalıcı pazarlar geliyor”

Daha sonra çatısı yapılacak olan üç semt pazarı ise Çankaya, Kütükçü ve Yavuz Selim mahallelerine kazandırıldı. Bu kalıcı semt pazarları, sokak aralarında kurulan pazarların yerine inşa edilecek.

“Çankaya, Kütükçü ve Yavuz Selim'e Pazar”

Çankaya, Kütükçü ve Yavuz Selim mahallelerinde imar planıyla oluşturulan pazar alanlarının yapımında da sona gelindi. Fen İşleri Müdürlüğü, pazar alanlarının zeminini sıcak asfaltla kapladı. Zabıta ofisi, mescit, çay ocağı ve tuvalet ünitelerinin olacağı pazarlar, önümüzdeki günlerde esnaf ve vatandaşın hizmetine sunulacak. Başkan Hakan Tütüncü, Çankaya Mahallesi'nde çukur alanın hafriyatla doldurulması sonucu oluşturulan pazar alanının yapım çalışmalarını inceledi.

“Önümüzdeki süreçte pazarların üzerini kapatacağız”

Kepez'e, altısının üstü kapalı, üç tanesinin üstü açık olmak üzere dokuz yeni pazar yapılacağını söyleyen Tütüncü, “Kapalı pazarların altısı, eskiden köy olan ama şimdi mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimize yapılıyor. Üç mahallemize de açık semt pazarı kurduk. Bu açık semt pazarlarını, Çankaya, Kütükçü ve Yavuz Selim, mahallelerimize kazandırdık. Daha evvel bu mahallelerde pazar yerleri vardı. Ancak bu pazar yerleri sokak aralarındaydı. Sokak pazarlarında ortadan kaldırıyor ve yeni yerlerinde taşıyoruz. İmar planlarına uygun olarak hazırlanan pazar yerlerinin, üzerlerini inşallah önümüzdeki süreçte kapacağız” diye konuştu.

“Çankaya Mahallesi metamorfoz geçiriyor”

Tütüncü, Çankaya Mahallesi'nde, bir kentsel değişim yaşandığına işaret ederek, “Çankaya Mahallemizde bir yeni kent kuruluyor. Mülkiyet sorunları çözüldükten sonra imara uygun yapılaşmaların başlaması ile Çankaya Mahallesi metamorfoz geçiriyor. Çankaya, güzel konutlarla, sosyal ünitelerle güzel bir mahalle oldu. İklim bakımından şehir merkezinden serin olmasından dolayı Çankaya, oldukça cazip bir bölge. Dolayısıyla bu cazip bölgeye güzel pazar alanı da yakışırdı” ifadelerini kullandı.