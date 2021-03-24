Kepez'e Ankara'dan 3 sevindirici haber

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Başkan Tütüncü, Kepez'e kazandırılacak yeni bisiklet yolları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya turizmine büyük katkı sunacak 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti, Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası projesiyle ilgili Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Pil Fabrikası'nın Millet Bahçesi olarak şehre kazandırılması içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde bulundu. Başkan Tütüncü, yoğun geçen görüşmeler sonunda duygu ve düşüncelerini “Ankara'dan bugün 3 tane sevinçli haberimiz var.”diyerek dile getirdi.

Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası

Görüşmeler hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “ Kepez'in 2 bin 200 yıllık antik kenti Lyrboton Kome, Kuzey Antalya Alternatif Turizm Rotası ile bambaşka değer kazanıyor. Kültür Bakanlığımız Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile projenin detaylarını çalıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde BAKA destekli projeyle, Kepez'e farklı bir turizm hareketliliğini getirecek güzel bir çalışmayı armağan etmiş oluyoruz. Lyrboton Kome ile alakalı zaten ciddi çalışmalar içerisindeydik. Lyrboton Kome'nin 2016'dan itibaren hayata kazandırılması, Antalya turizmine bir değer olarak sunulması belediyemizin en önemli hedeflerindendi. Şimdi BAKA ile güçlerimizi birleştiriyoruz, Kültür Turizm Bakanlığımızın desteğiyle güzel bir alternatif kuzey Antalya Turizm Rotası oluşturuyoruz. Bu rota özellikle turistlerin doğa, kültür ve tarih yolculuklarında önemli bir alternatif olacak, ve bölgemize de ciddi bir değer katacak.” dedi.

Pil Fabrikası'na Millet Bahçesi

İkinci sevindirici haberin de bir süredir üzerinde çalıştıkları Pil Fabrikası olduğunu belirten Tütüncü, “Pil Fabrikası'nın Antalya için güzel bir Millet Bahçesine dönüşmesi yolundaki çalışmalarımız heyecanla devam ediyor. Bununla ilgili olarak, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile çok veremli bir çalışmamız oldu. Bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Millet Bahçesi ile ilgili proje çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da Pil Fabrikası arazisinin Makine Kimya Endüstrisi kurumundan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devri konusunda takas çalışmaları hızla devam ediyor. Milli Emlak Genel Müdürümüzle bunu konuştuk. Antalya'ya Pil Fabrikası arazisini güzel bir Millet Bahçesi haline dönüştürmek, oradaki var olan fabrika binalarını eğitim, kültür, sanat, spor tesisleri olarak yeniden işlevlendirmek bu dönemin en önemli işlerinden birisi. Bununla da ilgili çalışıyoruz.”diye konuştu.

Kepez'e yeni bisiklet yolları geliyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez'e yeni bisiklet yolları geliyor.” diyerek, üçüncü müjdeli haberi de verdi. Kepez Belediyesi'nin bisiklet yolları ile ilgili çok ciddi bir çalışma sürdürdüğüne değinen Tütüncü, “Belediyemiz, bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarını hızlandıracak. Bu konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile bakan yardımcımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde projelerimize destek müjdesi aldık. Bu haber sevindiriciydi. Bilindiği gibi Kepez'e zaten son olarak 10 kilometrelik yeni bir bisiklet yolu yapıyorduk. Bu sevinçli, bu neşeli haberle birlikte inşallah 10 kilometreyi çok daha fazla artırmak suretiyle Kepez'e hem sağlık, hem de çevreci bir ulaşım anlayışı sunan bisikletli ulaşımı, en azından spor düzeyinde bunu değerlendirme anlamında önemli bir iş yapıyoruz. “ dedi.