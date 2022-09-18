Kepez'e bin 100 kilometre yeni yol

Varsak'ı Kirişçilere bağlayan Hamza Taş Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye bugüne kadar bin 100 kilometreden fazla yeni yol açtıklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hamza Taş Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmalarını da inceledi. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar dileyen ve yol çalışması hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “Kepez'de yaptığımız en önemli hususlardan birisi de şehrin trafiğini rahatlatacak, şehre yeni yollar açmak. İşte bunlardan birisi Hamza Taş Bulvarı ve devamında da Kirişçiler Caddesi var. Burası aslında Antalya'ya yeni bir giriş noktası oldu. Bu cadde hem Varsak'ı kıymetlendiren, hem de köylerimizi kıymetlendiren bir yol oldu. Bir yol aynı zamanda ulaşımı rahatlatırken, bölgeler açısından da son derece önemli bir hareketlilik kaynağıdır. Şimdi geldiğimiz noktada bu yolun konforunu arttıracak, caddenin estetiğini daha da üst seviyeye taşıyacak çalışmalar yapıyoruz. Hamza Taş Bulvarı ve Kirişçiler yolunu hem yol kalitesi, hem yol konforu bakımından, hem de bunun yanında peyzaj düzenlemesi bakımından yeniliyoruz. Kepez Belediyesi olarak, Antalya'ya kazandırdığımız bölgemizdeki yeni yollar, şehre ekstra kıymet katan noktalar oldu“ diye konuştu.

“Açtığımız her yeni yol şehre değer katıyor”

Kepez'e bugüne kadar bin 100 kilometreden fazla yeni yol açtıklarını bildiren Başkan Tütüncü, “Bunların ağırlıklı bir kısmı imar yolları olmakla birlikte, bunun yanında trafik bakımından da şehri, şehir içi ulaşımını da rahatlatacak pek çok cadde vardı. Onlardan birisi de Hamza Taş Bulvarı ve devamındaki Kirişçiler yoluydu. Şehir Hastanesine çıkan bölgeye tam 5 tane yeni yol açtık. Açtığımız bu yollar mahalleler arasındaki ulaşımı kısaltıyor, zamanı azaltıyor ve haliyle yakıttan ve vakitten tasarruf sağlatıyor. Biz bu heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birinci dönemimizde Ahmet Hamdi Akseki Caddesi ile açtığımız trafiği rahatlatan yol çalışmalarımız yıllar içerisinde nice güzel çalışmalarla devam etti. Bundan sonra da aynı heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim açtığımız bu yollar bir ilçe belediyesi imkanlarıyla açılmış, büyük düşünülerek açılmış, şehrin trafiğine fayda sağlayacak yollar. Bu yolları Kepez Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla açtı. Açtığımız yeni yollar hem şehre değer katıyor, açtığımız yeni yollar hem trafiği rahatlatıyor, açtığımız yeni yollar hem vakitten, hem de nakitten tasarruf sağlıyor “dedi.