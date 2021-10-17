İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kepez'e bin 617 metrekarelik park

Kepez Belediyesi, ilçeye bir yeni park kazandırıyor.


Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut semt parklarının bakım ve onarımını sürdürürken, bir yandan da ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi 4823 ile 4873 sokak kesişimi üzerinde bin 617 metrekarelik alana yapımını planladığı parkı çocuklara sunmaya hazırlanıyor. Zemin düzenlemesinin ardından çimlendirme ve ağaçlandırma çalışması ile yeşillendirilecek parkta, yürüyüş alanları, sokak fitness grubu, oturma grupları ve pergoleler yer alacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.