Kepez'e Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi açılıyor

Kepez Kent Meydanına yapılan Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi, kapılarını 5 Temmuz’da kitapseverlere açıyor.
Kepez Kent Meydanına yapılan Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi, kapılarını 5 Temmuz'da kitapseverlere açıyor.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin katkılarıyla Kepez Kent Meydanı'na kazandırılan kütüphaneye Cem Karaca'nın ismi verildi. Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi, 5 Temmuz pazartesi, saat 19.00'da kapılarını kitapseverlere açıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği(ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, açılış öncesi Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Başkan Tütüncü, kütüphane raflarına koyulan eserleri inceledi. Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi, Kent Meydanı'na kazandırılan ikinci kütüphane olacak.