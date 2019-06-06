Kepez'e dev semt parkı

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin gelişim gösteren önemli noktalarından biri olan Baraj Mahallesi'ne semt parkı inşa etti.

Baraj Mahallesi'nde atıl durumda olan geniş bir alan da park çalışmaları kapsamında temizlenip düzenlenerek bölgeye dev bir semt parkı kazandırıldı. Yaklaşık olarak 4 bin metrekare alandan oluşan ve bölgenin modern görüntüsüne gölge düşüren arazi, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları ile bölgeye dev bir semt parkı olarak kazandırıldı.

Peyzaj çalışmaları tamamlandı

Bölgede bulunan diğer tüm semt parklarında yer alan oturma grupları, pergoleler, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları gibi standartları barındıran park alanı, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde hizmete açıldı. Parkta, spor aletleri ve çocuk oyun grupları da bulunuyor. Mahalle ve bölgesine oksijen üretecek bitkilerle peyzaj çalışmaları da tamamlanan yeni semt parkı bölgenin prestijini artırırken, aynı zamanda vatandaşlar için bir dinlence ve yaşam alanı olarak hizmete sunacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, park çalışmalarının son iki dönemde olduğu gibi rekor bir sayıda devam edeceğini müjdeleyerek, yeni semt parklarının Kepez'e ve Antalya'ya hayırlı olmasını temenni etti.