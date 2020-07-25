Kepez'e Kent Müzeleri ödülü

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'nde, Kepez Belediyesi, Dokuma Park'taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi' projesiyle ‘Kent Müzeleri Ödülü' aldı.

Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, fabrikanın idari binasını müzeye dönüştürdüğü ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi' projesiyle bir ödülün daha sahibi oldu. Tarihi ve kültürel mirası koruyan belediyelerin ödüllendirildiği yarışmanın dereceye girenleri, İstanbul The Green Park'ta düzenlenen törenle ödüllerini aldı. TKB'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması çatısı altındaki, 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda, Kepez Belediyesi, Dokuma Park'taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi' ile Kent Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Kepez Belediyesi'nin ödülünü meclis üyesi Nejat Ateş, TKB Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı.

16 belediye, 18 müze

Bu yıl TKB Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı. Müze Özendirme Yarışması'na katılan her müze projesi kendi koşulları içinde değerlendirildi. Müzenin içinde bulunduğu mekanın kalitesi, müze arşivinin oluşturma şekli ile koleksiyonun niteliği, koleksiyonu sergileme kurgusu, bir kültür mekanı olarak müzenin sosyal gücü ve kentle kurduğu ilişki dikkate alındı.

Ekolojik müze

Antalya Dokuma İplik Fabrikası'nın idari binasının müzeye çevrildiği ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nde 2000 m2 sergi alanı bulunuyor. 2 katlı müze engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip. Açılış için gün sayan müze adeta teknolojiyle yarışıyor. Müzeyi ziyaret edecek, yerli ve yabancı konukları muhteşem bir teknoloji hizmeti bekliyor. Ziyaretçiler sesli rehber eşliğinde, 8 ayrı dilde müzeyi gezme imkanı bulabilecekler.