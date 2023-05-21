Kepez'e kent ulaşımını rahatlatan 22 metre genişliğinde cadde

Kepez Belediyesinin, Masa Dağı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi kısmında inşa ettiği 22 metre genişliğindeki Mehmet Fatin Gökmen Caddesi, şehir içi ulaşımı rahatlatan bir güzergâh oldu.

Kepez Belediyesi, 2B (orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri) ilgili mülkiyet sorununun çözümünden sonra Masa Dağı bölgesinde ulaşıma açtığı yollar, şehir ulaşımın rahatlamasına önemli bir katkı sağladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde bölgede, Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi, Şehit Erdoğan Sönmez Caddesi, Hasan Hüsnü Erdem Caddesi ile 5379 Sokak şehir içi ulaşım ağına kazandırıldı.

Kepez Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, bir Büyükşehir bütçesiyle yapılabilecek olan bu caddeleri, kendi personeli ve iş makineleriyle inşa etti.

Şehrin kuzeyine alternatif yollar

Açılan bu caddelerle, şehir merkezi ile Antalya Şehir Hastanesi, Korkuteli Kavşağı, Organize Sanayi Bölgesi, Döşemealtı İlçesi ve Antalya-Burdur Karayolu arasında alternatif bir ulaşım ağı oluşturuldu.

Masa Dağı bölgesinde yapımı tamamlanan bağlantı yollarından birisi de Mehmet Fatin Gökmen Caddesi oldu. Belediye meclisi kararıyla caddeye ismi verilen Mehmet Fatin Gökmen, Antalya, Akseki doğumlu ve Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu ve ilk müdürü.

Masa Dağı rampası için bin kamyon kaya

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi'nin yapımında önemli bir başarı hikâyesine imza attı. Masa Dağı'nın doğu yakasındaki yamacında yolun zemini oluşturabilmek için bin kamyona yakın kaya kütlesi iş makineleriyle kırılırken, yolun dolgusu için de 4 bin kamyon hafriyat kullanıldı. Genişliği 22 metre, uzunluğu bin 772 metre olan ve her yöne iki şeritli caddenin, sıcak asfalt, aydınlatma, şerit çizgileri ve trafik bilgilendirme levhalarıyla ilgili üst yapı çalışmaları tamamlandı.

İlçenin doğusu Masa Dağı'na bağlandı

Şehir Merkezi'nden gelen Kızılırmak Caddesi'ne bağlanan Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan başlayan cadde, Masa Dağı rampasında Şehit Erdoğan Sönmez Caddesi'nde son buluyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nin kuzeyinden geçen cadde, Ulubatlı Hasan Caddesi ile Varsak bölgesine giden Süleyman Demirel Bulvarı'na da ulaşım imkânı sunuyor. Mehmet Fatin Gökmen Caddesi, Varsak bölgesi ile ilçenin doğusundaki mahalleler ile Antalya Şehir Hastanesi, Korkuteli Kavşağı, Organize Sanayi Bölgesi, Döşemealtı İlçesi ve Antalya-Burdur Karayolu arasında ulaşımı imkânı sağlayan alternatif bir karayolu oldu.

Şehir içi ulaşım için alternatif güzergâh olan cadde, görünümüyle de modern konutların yapıldığı bölgeye estetik bir güzellik kazandırdı.