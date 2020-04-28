Kepez'e ‘Millet Kıraathanesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Millet Kıraathanesi' projesi Kepez ilçesinde de hayat buluyor. Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Kent Meydanı içerisinde millet kıraathanesi açacaklarını duyurdu.

Kepez Belediyesi, sosyal ve kültürel alanda bir proje daha gerçekleştiriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, seçim vaadi olan ‘millet kıraathanesi' projesi ilçeye kazandırılıyor. Millet kıraathanesi, Başkan Hakan Tütüncü döneminin bir eseri olan Yeni Mahalle'deki 47 bin m2 büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisinde açılıyor. İlçenin merkezinde yer alan meydandaki 180 metrekarelik bina, millet kıraathanesine dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kepez Millet Kıraathanesi'nin iç tefrişat düzenleme çalışmasına başlandı.

Okuma ve ders çalışma ortamı

Her yaş grubuna özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesinde çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlar olacak. Millet kıraathanesinde bilgisayar, internet (WİFİ), günlük ulusal gazeteler, mini kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler de halkın kullanımına ücretsiz olarak sunulacak. Gençlere değer veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, millet kıraathanesi ile özellikle gençlerin kitap okuma kültürü kazanmalarını ve sosyalleşmelerini amaçladıklarını söyledi.

"Gençlere değer veren bir proje"

Tütüncü, Kepez Millet Kıraathanesini, birçok lisenin olduğu bir bölgede hizmete sunacaklarını belirterek, “Millet kıraathanesi, aynı zamanda gençlerimizi, sokağın kötü alışkanlıklarından koruyacak bir proje de olacak. Çocuklarımız, sağlıklı ve nezih bir ortamda ikramlarımız eşliğinde derslerini çalışabilecek ya da kitap veya günlük gazeteleri okuyabilecekler. Sadece gençlerimiz değil, hemşehrilerimiz de kıraathane kültürünü yaşayacağı bir ortamda hem çayını, kahvesini içecek hem de kitabını ve günlük gazetesini okuyabilecek” açıklamasını yaptı.

Tütüncü, kıraathaneyi, korona virüsle ilgili kısıtlamalar kalktıktan sonra hizmete açacaklarını da kaydetti.