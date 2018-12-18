Kepez'e muhtar evleri

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki muhtarların hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Tütüncü, 2009 yılından buyana Kepez'e 1 Muhtar Koordinasyon Merkezi ve 38 Muhtar Evi kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşa edilen muhtar evleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj çalışması ile de güzelleştiriliyor. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki Türk mimarisi şeklinde projelendiren ve 66 metrekare alandan oluşan muhtar evlerinde, muhtar odası, sekreter odası, mutfak ve lavabo bulunuyor.

Muhtarlarımız hizmet elçisi

Muhtar Evi Projesinin, hizmet elçisi olarak gördükleri muhtarlara verdikleri değeri göstermesi açısından önemli bir hizmet olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Muhtar evlerinde, kamu hizmeti yapılıyor. Halkımızın bu kamu hizmetlerini çok daha güzel ve konforlu binalarda almasını istiyoruz. Bu amaçla hemşehrilerimiz ve muhtarlarımız için şık, zarif ve donanımlı binalar yapıyoruz. Muhtarlarımız her şeyin en iyisine layık” dedi.