Kepez'e 'Ramazan Sokağı' açılacak

Kepez Belediyesi tarafından, Dokumapark'ta Ramazan Sokağı açılacak. Ramazan Sokağı'nda aile çay bahçesi'nden, 80'li yılların bakkalına, kahvehane'den kitapçıya kadar özlenen birçok anı yer alacak.

Nostaljik Ramazan Sokağı, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30'da Dokumapark'ta açılacak. ‘Ramazan Sokağı' çeşitli etkinliklerle Antalyalıları misafir edecek.

Aile çay bahçesi'nden, 80'li yılların bakkalına, kahvehane'den kitapçıya kadar özlenen birçok anıya ışık tutacak Ramazan Sokağı, geleneksel lezzetleri ile de ağızları tatlandıracak. Konserler, sinema gösterimleri ve sahne etkinlikleri de ramazan sokağına renk katacak. Kaba görüntüsünün altında ince bir zeka barındıran Karagöz ile bilgili, okumuş ve kibar arkadaşı Hacivat'ta, ramazan sokağının konuğu olacak. Ramazanların olmazsa olmazı Türk Tasavvuk Musiki konserleri ile de kulakların pası silinecek. Ramazan ayı boyunca gezilebilecek olan Ramazan sokağı Antalyalılara eski ramazanları aratmayacak.