Kepez'e yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Antalya'nın Kepiz ilçesine hayırsever Bekir Şimşek'in katkılarıyla ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' kazandırılıyor.

Barış Mahallesi'ne hayırsever Bekir Şimşek'in katkılarıyla 100 metrekarelik ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yapılacağını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in bir sağlık üssü olduğunu söyledi. Göreve geldiği 2009 yılında 400 bin nüfusa sahip olan ilçenin, sağlık alanında önemli yatırımlara ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “İşte o yıllarda Kepez için vizyon belirledik. Ve sağlık yatırımları konusunda da önemli çalışmalar yaptık. Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi Kepez Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesi ilçemize yapılan en önemli sağlık yatırımları arasında yerini aldı. İlçemizin dört bir yanına hem hayırsever, hem de belediyemizin destekleriyle ASM ve 112 Acil Sağlık İstasyonları kazandırdık “ dedi.

Kepez Belediyesi'nin yatırımı

Kepez Belediyesinin en büyük sağlık yatırımlarından birinin de Belediye Sağlık Merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Özel hastane konforundaki sağlık merkezimize, 2020 yılında tıp merkezi ruhsatı verildi. Hastane yoğunluğunda hizmet veren sağlık merkezimizde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, çocuk, kadın, ağız ve diş sağlığı, göz, genel cerrahi polikliniği, psikolojik destek, kanser tarama, evde sağlık, diyetisyen, laboratuvar ve halk eczanesi bulunuyor ”diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya ‘ya yapılan en büyük sağlık yatırımının da Şehir Hastanesi olduğunu ve bu yatırımın da Kepez'i 2023'te taşı toprağı altın bir ilçe haline getireceğini söyledi.

Protokol Antalya valiliğinde imzalandı

Kepez İlçesinin Barış Mahallesi'nde yapılacak olan ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' protokolü Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, hayırsever Bekir Şimşek tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde, Barış Mahallesi'ne 100 metrekarelik ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yapılacak.