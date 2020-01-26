Başkan Tütüncü de, “Eğitim yatırımlarını planladığımız verimli bir toplantı yaptık. El ele verdik, çalışıyoruz. Kepez'e yeni okullar geliyor" dedi.

Kepez ilçesinde ihtiyaç duyulan yeni eğitim yatırımlarının planlanması amacıyla bir toplantı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile 68 mahallenin muhtarı katıldı.

Mahallelerin okul talepleri istişare edildi

Mahallelerin okul ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda, tüm muhtarların eğitim talepleri dinlendi ve cevaplandırıldı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın, mülkiyet ve imar problemi olmayan okul arazilerine yeni okul binalarının yapılmasını yatırım programına alması, bazı okulların bahçelerine ek bina inşa edilmesi, okul yapımı talep edilen arazilerdeki mülkiyet ve imara ilişkin problemlerin hızlı şekilde çözülmesi konuşuldu.

“En çok okul arazisi üreten belediyeyiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hakan Tütüncü, mahallelerinin, merkezi yönetimden en önemli taleplerinin başında okul geldiğini anımsattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na, en çok okul arazisi üreten, bu arazilerin hukuki sorunlarını çözen bir belediye olduklarını anımsatan Başkan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şuan okul yapımına başlanılabilecek 23-30 tane üretilmiş arazimiz var. 25-30 okul da mahallerimizin çok acil beklentisi olan okul ihtiyacını karşılıyor. Özellikle son 2 yıla gelene kadar Türkiye'nin en çok okul yapılan ilçelerinden birisiydik. Okulların yapımı çok hızı bir şekilde başlıyor ve hızlı bir şekilde tamamlanıyordu. Bu da aslında hemşehrilerimizde yeni okul yatırımlarının hızlı şekilde devam etmesi gerektiği konusunda bir talep meydana getirmişti.”

“Önceliğimiz Milli Eğitim”

Tütüncü, muhtarların okul taleplerini bir liste haline getirdiklerini aktararak, ”Bu liste üzerinden milletvekillerimizle birlikte Ankara'da bu okul yatırımlarını gelmesi için gayret gösterelim arzusu içerisindeyiz. Belediye olarak okul arazileri üzerindeki problemleri çözüyoruz. Dönemimizde ilçemize 100'den fazla okulun yapımına öncülük ettik. Böyle gayretli çalışmamış olsaydık 100'den fazla okul yapılmamış olacaktı. Kepez'de Milli Eğitimi önceleyen bir belediye var. Devletimizin imkânlarıyla, hayırseverlerimizin desteğiyle Kepez'e çok daha güzel okul yatırımları yapacağız" ifadesini kullandı.

Kepez'e son 10 yılda 100 okul

İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de konuşmasında, Kepez ilçesinin Milli Eğitim ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasına dönük önemli yatırımlar gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Kepez'in hızlı büyüyen bir ilçe olduğuna işaret eden Özgödek, “Son 10 yılda ilçemize 100'e yakın okul kazandırıldı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de yaklaşık 50 okulun daha kazandırılması gerekiyor. Kepez'de 100 bine yakın öğrencimiz, 214 tane de okul binamız var. Mehmet Akif Ersoy, Kültür, Hüsnü Karakaş, Özgürlük, Habibler, Teomanpaşa, Gülveren, Yeni Mahalle, Atatürk, Çankaya ile Altınova bölgesindeki mahallelerde acil okul ihtiyacımız var. Devletimizin imkânlarıyla bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılayacağız. Eğitimde ilçe olarak çok şanslıyız. Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz eğitime sahip çıkıyor" dedi.

Kepez'e son 17 yılda 1552 derslik

Daha sonra söz alan Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da, “Kepez ilçesine, 2003 ile 2019 yılları arasında 1552 tane derslik yapılmış. Cumhuriyetin kurulduğu tarihten 2003'e kadar Kepez'e 1660 derslik kazandırılmış. Cumhuriyet tarihinden 2003'e kadar yapılan derslik, son 17 yılda inşa edilmiş. Ama hala ilçede dersliğe ihtiyaç var. Antalya'ya son 16 yılda yapılan derslik yatırımın yaklaşık yüzde 15'lik payını Kepez almış. Antalya'ya son 16 yılda yapılan 2 katrilyonluk eğitim yatırımının 350 milyon TL'si Kepez'deki eğitim yatırımlarında kullanıldı" diye belirtti.

Kepez'in devam eden eğitim yatırımları

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kepez'de Milli Eğitim yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Son 17 yılda Kepez'e, 1550 derslik yaptık. Sınıf ortalamamız 30'lara indi. İlçede şuan ikili öğretim yapan 25 okulda 25 bin öğrencimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında arsa karşılığı okul yapımı süreciyle ilgili bir projemiz vardı. Yaklaşık 27 okulu bu proje kapsamında ihaleye çıkardık. Bu ihale ettiğimiz okulların 14 tanesi Kepez'deydi. Ancak güçlü bir teklif gelmediğinden dolayı ihale gerçekleşmedi.

Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 32 derslikli Mareşal Fevzi Çakmak Okulu'nun yapımı tamamlandı. 3 okulumuzda 90 derslik, 4 atölye çalışmamız devam ediyor. Demirel Mahallesi'nde 2 atölyeli ve 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımında da sona gelindi. Öğrenci sayısının azalmasından dolayı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, ekipmanları ve bölümleriyle bu liseye nakil edeceğiz. Bu okul, organizenin özel bir lisesi olarak hizmet verecek. Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde 24 derslikli Kamile- Metin Yapar İlkokulu'nun temelini attık. Hayırseverler tarafından yapımına başlanan ve inşaat seviyesi Yüzde 65'lere gelen Çankaya Mahallesi'ndeki 24 derslikli Emine -Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ve Yeni Mahalle'deki Polat Yıldırım İlkokulu'nu devlet olarak tamamlayacağız.”

Selamlama konuşmalarının ardından muhtarların eğitimle ilgili talepleri dinlendi.

"Okul yatırımlarının takipçisi olacağız”

Daha sonra söz alan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da, “Okul yatırımlarının takipçisi olacağız. Milletvekillerimiz, Antalya'mızın, Kepez'in bir problemi olduğunda anında bakanlarımızdan randevu alarak, bu problemlere çözümler üretiyorlar. Hakan Başkanımız da okul arazilerinin mülkiyet ve imar sorunlarını hızlı bir şekilde çözerek, okul yatırımlarının önünü açıyor" diye konuştu.

Başkan Hakan Tütüncü'nün, “Kaymakamımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, İl Mili Eğitim Müdürümüz ve Muhtarlarımızla Kepez'in ihtiyaç duyduğu yeni eğitim yatırımlarını planladığımız verimli bir toplantı yaptık. El ele verdik, çalışıyoruz. Kepez'e yeni okullar geliyor.” sözlerinin ardından toplantı sona erdi.