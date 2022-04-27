Kepez'in 2 mahallesine sıcak asfalt

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyor. Gece gündüz çalışarak ilçenin ulaşım ağını genişleten ve kaliteli yollar inşa eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Varsak Karşıyaka Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Her gün yeni bir çalışma ile vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sunan ekipler, Varsak Karşıyaka Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesinde ilk olarak dolgu malzemesi ve zemin güçlendirme faaliyetlerini tamamlayarak yolu asfalt için hazır hale getirdi. Önce yolun alt yapısını hazırlayan ekipler, daha sonra asfalt dökerek çalışmaları tamamladı. Çalışmalard Zafer Caddesi, Metin Oktay Caddesi, Karacabey Caddesi olmak üzere 6164 sokak, 1638 sokak, 1639 sokak, 1636 sokak, 1616 sokak, 1614 sokak, 1613 sokak, 1612 sokak, 1608 sokak, 1628 sokak, 1621 sokakta toplamda 34.000 metrekare alana 7.000 ton asfalt kullanıldı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 68 mahallesini yayaların, araçların hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyor.