Kepez'in 6. Uluslararası Folklor Festivali'ne muhteşem gala

Kepez Belediyesi'nin Dünya'nın ve Türkiye'nin folklor renklerini buluşturan 6. Uluslararası Folklor Festivali'nin galası muhteşem bir görsel şölenle yapıldı.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 6.sını düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali'nin galası, Kültür Mahallesi'ndeki Kafeler Caddesi'nde yapıldı. Çok yoğun katılımla gerçekleştirilen galaya dünyanın 10 ülkesinden ve Anadolu'nun 7 noktasından gelen ekiplerin renkli gösterileri damga vurdu. Ülkelerin, şehirlerin, yörelerin kültürlerini yansıtan gösteriler büyük ilgi gördü. 6. Uluslararası Folklor Festivali'nin galasında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak konuşmasına başladı.

Başkan Tütüncü, “Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin başkumandanı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerlerini, aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Ebediyete kadar bu cennet parçası vatan aziz milletimizin yurdu olsun, ezanlar dinmesin, bayraklar gönderden inmesin diye dualar ediyorum. Bu güzel vatan topraklarını bütün vatandaşlarımızla 81 vilayetimizle bizi barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik içinde yaşatsın” dedi.

Bu festival Antalya için bir değer

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası folklor festivalinin bu yıl altıncısının gerçekleştirildiğini ve bu festivali altı yıldır üst üste düzenlemenin kolay olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu festivali düzenlemek hiçte kolay olmadı. 6 yıl boyunca dünyanın bütün renklerini arkadaşlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Dünya'nın en güzel şehrinde biraraya getirdiler. Arkadaşlarımın emeklerini takdir ediyorum. Hem Antalya'nın güzel bir festivali olsun, hem de Anadolu'nun dört bir tarafından Türkiye'mizin 7 bölgesinden, dünyanın değişik bölgelerinden yerel motifler, yerel renkler, dokular, tatlar , heyecanlar bütün bu güzel şehirde toplansın, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, hem de akabinde idrak edeceğimiz Dünya Barış Gününde sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği , anlayışı bir başka biçimde yaşayalım istedik. Festivalde 5 gün boyunca 600'den fazla misafirimiz 17 grup halinde bize güzel günler yaşatıyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda büyüyerek, gelişerek Antalya'ya bir değer olarak armağan ettiğimiz bu festival önemli bir marka olur. Hepinize mutlu bir akşam ve eğlenceler diliyorum“ diye konuştu.