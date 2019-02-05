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Kepez'in Alışveriş Festivali gün sayıyor

Kepez Belediyesi Mısır Çarşısı’nda ‘Alışveriş Festivali’ düzenliyor.

Kepez Belediyesi Mısır Çarşısı'nda ‘Alışveriş Festivali' düzenliyor.


Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı, ‘Alışveriş Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla esnafa söz verdiği ‘Alışveriş Festivali' 9 Şubat- 16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Açılış için gün sayan festival de, müzikli yarışmalar, çocuklar için drama etkinliği, boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları yarışları düzenlenecek. Festivalin açılış gününde Kolpa Müzik grubu da unutulmaz bir konser verecek.



İndirimler ve kampanyalar


Birbirinden güzel etkinliklerin hazırlandığı festivalde çocuklar keyifli saatler geçirirken büyükler de indirimli alışverişlerin keyfini çıkartacak. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor. Festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal etkinliklerde yer alacak.

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