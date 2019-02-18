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Kepez'in Altın Kramponları 3-0 galip

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’i 7.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'i 7. grupta Kepez Belediyespor, Kuşadasıspor'u 3-0 mağlup etti.


Kepez Belediyespor ikinci devrenin 5. maçında Hasan Doğan Stadyumu'nda Kuşadasıspor'u ağırladı. Kepez Belediyespor, tüm maç boyunca kalesini iyi koruyarak rakibinin gol atmasına fırsat vermedi. Kepez'den Enes İlhan Yüksel, ilk yarıda arka arkaya attığı 3 golle maçın sonucunu ilk yarıda belirleyen ve hat-trick yaparak güne damgasını vuran isim oldu.


Teknik Direktör Şakir Filiz, "Takımımız, her maça ciddiyetle hazırlanıyor ve karşılaşmalarda herkes üzerine düşeni yapıyor, bu anlamda sporcularımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele edip pozisyon üreterek, futbolun gerektirdiği bütün hareketleri yaptılar” dedi.

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