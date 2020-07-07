Kepez'in ambulans filosu büyüyor

Özel hastane konforunda sağlık hizmeti veren Kepez'in Belediye Tıp Merkezi, filosuna 2 ambulans daha ekledi.

Kepez Belediyesinin hizmet binası yanında bulunan Belediye Tıp Merkezi, her geçen gün sağlık hizmeti ağını daha da genişletiyor. Özel hastane konforunda hizmet veren tıp merkezi, bir yandan da ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan ambulans filosunu da büyütüyor. Kepez Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında alınan kararla Tıp Merkezi'nin 3 olan ambulans sayısı 5'e yükseldi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, 2 adet ambulansın Belediye Tıp Merkezi'ne devredilmesi kararı belediye meclisince oy birliğiyle kabul edildi.

Özel hastane konforunda sağlık hizmeti

Belediye Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan ve geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın genel sağlık politikası şartlarını taşıdığı için Tıp Merkezi statüsüne alınan kuruluş, teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu, kalifiyeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Belediye Tıp Merkezi bünyesinde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, Laboratuvar ve Halk Eczanesi bulunuyor.