Kepez'in, Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

Kepez Belediyesi'nin Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali Dokumapark'ta kapılarını açtı. Türkiye'nin kadın girişimcilerini buluşturan festivale 26 ilden 51 kadın kooperatifi katıldı.

Türkiye'nin üreten kadınları Kepez Belediyesi'nin Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'nde buluştu. Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali Dokumapark'ta düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Festivalin açılış törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Tütüncü, geçen yıl ilki düzenlenen kadın kooperatifleri festivali ile kadın kooperatiflerinin bambaşka bir noktaya taşındığını söyledi.

Kepez Belediyesi'nin Ticaret İl Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile son 3 yılda kadın kooperatifleri konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Hakan Tütüncü, “Kadın kooperatiflerimizi çeşitli illerdeki festivallerle buluşturmaktan, yeni yeni kooperatiflerin kurulmasına öncülük etmekten, tesisler kazandırmaktan, onlara farklı pazarlar açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Devletimizin kadın kooperatiflerine sunduğu imkanları bizlerde çok daha iyi bir şekilde tanıtma, anlatma fırsatı bulduk. Ortaya konulan gayretler kadın kooperatiflerinin mutlu kadınlar üreten bir yapıya dönüşmesini sağladı. Biz 3 yıllık zamanda kadın emeğinin ekonomik bir değere dönüşmesi ve aile bütçelerine bir değer, bir katkı olarak yansıması noktasında da önemli basımakları çıktık. Geldiğimiz noktada kadın kooperatifleri festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Festivalimizi 26 ilden, 51 kadın kooperatifimiz temsil ediliyor. Festivalimiz değişik proğramlarla 10 gün devam edecek. Bu festival Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kadın kooperatiflerinin de kendi aralarında etkileşimini sağlayacak. Kadın kooperatifleri konusunda önemli mesafelerin kat edildiğini görmek bizim için çok büyük mutluluk. Kadın kooperatiflerinin 10 gün sürecek etkileşimleri işbirliği zemini hazırlamış olacak “dedi.

"Markalı satış yeri açılacak"

Kepez Belediyesi olarak kadın kooperatiflerine yeni yeni çalışma ortamları hazırlamak onların faaliyetlerini doğrudan destekleyen adımlar atmanın son derece önemli olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Yerel yönetimler bu işe gönlünü koyarsa, kadın emeğini ekonomik değere dönüşmesi için elindeki imkanları doğru zamanda, doğru zeminde, doğru usulle paylaşmayı bilirse ortaya çıkan sinerji, ortaya çıkan bereket bambaşka oluyor. Kadın Kooperatiflerimiz için yeni yeni adımlar atacağız. Kadın kooperatiflerine destek olmak için yola çıktığımızda 5 maddelik destek paketi açıklamıştık. Ortaya bir vizyon koyduk, bir hedef koyduk. O vizyonu, hedefi takip ederek, kollektif bir şekilde yürümenin mutluluğu içindeyiz. Bununla kooperatiflerimiz gelişti, üretim kalitelerini artırdılar, ürün çeşitliliklerini çoğalttılar. Onların emeklerinin ekonomik değere dönüşebilmesi için yeni yeni pazarlar oluşturuyoruz. Toplumsal yoğunluğun bulunduğu yerlerde Kadın kooperatiflerimizin ürünlerini satan markalı satış yerleri açma kararı aldık. ‘Hanımeli Marketleri'ni bu ay açacağız. Önümüzdeki süreçte de devamı gelecek. İkinci güzel haberimiz şu: Hanımefendiler ürettikleri ürünleri sanal ortamda pazarlayabilecekleri bir mağaza kurulmasını istediler. Bununla ilgili çalışmaların başladığının müjdesini de buradan vermek istiyorum “diye konuştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, festival alanını gezdiğini ve bu yılki festivalin daha güzel hazırlanmış olduğunu gördüğünü söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibini kutlayan Vali Yazıcı, “İnanıyorum ki, bir çok güzel işin altında imzası olan Hakan Tütüncü ve ekibi, bu ve benzeri organizasyonları geliştirerek, büyüterek, Türkiye çapında duyulur, bilinir hale getirerek yapmaya devam edecekler. 26 farklı ilden festivale katılan hanımefendileri de kutluyorum “ dedi.

"Kadınlarımızın neler yaptığını tüm dünya görsün"

Vali Yazıcı, Antalya'da kadın kooperatiflerine büyük önem verildiğini, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere Kepez Belediyesi ve bazı belediyelerin de katkılarıyla kadın kooperatiflerini geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Kadın elinin değdiği her şeyin çok güzel olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Hem de çok güzel olur. Bu güzelliklerin bu şehirde artması lazım. Bunun içinde Hakan Başkan gibi belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Buradan Kepez Belediyemizi örnek göstererek Antalya'nın 18 belediyesine çağrıda bulunmak istiyorum. Buradaki gibi sizlerde kadın kooperatiflerine elinizden gelen desteği lütfen veriniz. Nasıl destek vereceğiniz konusunda size Hakan Başkan ve ekibi anlatır. Bu güzelliği şehrin her yerinde yaşatalım istiyoruz. Kadınlarımızın elinden tutup, kadınlarımı yükseltip, kadınlarımızın neler yapabileceğini herkese gösterelim istiyoruz. Türk kadınının elinin değdiğinde neler yapabileceğini bütün dünya görsün istiyoruz”ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali, kadınların kurdele kesimiyle ziyaretçilere açıldı.

Kepez Belediyesi'nin Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali, Dokumapark'ta 9 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.