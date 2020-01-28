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Kepez'in araçları dezenfekte ediliyor

Kepez Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra belediyesinin hizmet araçlarının temizliğine de büyük önem veriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, koku ve bakterilere karşı her gün mesai bitiminde araçların yıkanarak, dezenfekte edilmesine büyük özen gösteriyor.


Temiz bir çevre için çalışan Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine daha kaliteli hizmet verebilmek ve personelinin daha sağlıklı bir ortam da çalışabilmesini sağlamak için her gün hizmet araçlarını dezenfekte ediyor. Kepez Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakların temizliğinin yanı sıra belediye araçlarının temizliğine de büyük önem veriyor. İlçede bulunan çöp konteynerlerini de sürekli dezenfekte eden Kepez Belediyesi, aynı hassasiyeti hizmet araçlarında da gösteriyor. İlçe sakinlerine daha temiz ve daha hijyenik bir ortamda hizmet verebilmek için her gün mesai bitiminde tüm hizmet araçlarını dezenfekte ediyor. Kepez Belediyesi'nin hizmet araçları, kirden ve zararlı organizmalardan arındırılarak, güvenli hale getiriliyor.

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