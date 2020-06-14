İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez'in Belediye Sağlık Merkezi, Tıp Merkezi oldu

Kepez Belediyesi’nin teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiyeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alındı.

Kepez Belediyesi'nin teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiyeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nca Tıp Merkezi statüsüne alındı.


Sağlık alanında örnek projelere imza atan Kepez Belediyesi'nin, ilçeye kazandırdığı Belediye Sağlık Merkezi, hizmet alanını genişletiyor. Açıldığı günden bu yana özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın genel sağlık politikası şartlarını taşıdığı için Tıp Merkezi statüsüne alındı. Teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu, kalifiyeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana Belediye Sağlık Merkezi olarak hizmet veren kuruluş,  artık Tıp Merkezi adı altında hastalarını kabul edecek. Tıp Merkezi statüsüne alınan, Belediye Sağlık Merkezi'nde verilen sağlık hizmetleri de çeşitlendirilerek, yeni poliklinikler açılacak. Kepez Belediyesi'nin yan tarafında 4 katlı binada hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi bünyesinde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, Laboratuvar ve Halk Eczanesi bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.