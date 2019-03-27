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Kepez'in Belediyespor bölge şampiyonasında ikinciliğe yükseldi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 genç kız basketbol takımı, Lig’de aldığı sonuçlarla bölge şampiyonasında ikinciliğe yükselerek, Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 genç kız basketbol takımı, Lig'de aldığı sonuçlarla bölge şampiyonasında ikinciliğe yükselerek, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Türkiye Basketbol Federasyonunun en önemli alt yapı organizasyonlarından olan U18 Genç Kızlar Bölge Şampiyonası 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında Aydın Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada B grubunda karşılaştığı rakiplerini açık ara farkla yenip namağlup grup lideri olan Kepez Belediyespor U18 genç kız basketbol takımı, A grubu lideriyle final maçında karşılaştı. Ege gelişim sanat 55 - 53 Kepez Belediyespor skorunda 2 sayı farkla Potanın Perileri 2. oldu ve 30 Nisan'da Hatay da yapılacak olan Anadolu Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.



“Gençlerimizle gurur duyuyoruz”


Sporcuların galibiyetinden mutlu olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yeni kurulan ve çıktıkları her maçta açık ara farkla galip gelen kızlarımızın bu kadar başarı elde etmesi ve bulundukları noktaya gelmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Yaptığımız atılımların, geliştirdiğimiz projelerin bu başarılar sonucunda doğru bir çizgide olduğundan emin oluyoruz. Spora, gençlere, bizden imkân isteyen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kepezimizi her anlamda ileri taşıdık ve hep birlikte daha da ileriye ulaştıracağımıza inanıyorum. Kızlarımızla, gençlerimizle gurur duyuyor ve onları tebrik ediyorum.”dedi.

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