Kepez'in büfeleri yenileniyor

Kepez Belediye Meclisi'nden alınan kararla, Kepez Ekmek Fabrikası'nın ilçedeki eskiyen 100 adet ekmek satış büfesi, kent estetiğine uygun ve sağlıklı modern büfelerle değiştirilecek.

Kepez Belediye Meclisi, Başkan Hakan Tütüncü başkanlığında Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste, 23 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclisin önemli gündem maddelerinden biri de Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı'nın (Kepez Vakfı) işlettiği Kepez Ekmek Fabrikası'nın ilçedeki ekmek satış büfelerinin iyileştirilmesi talebi oldu. Kepez Vakfı, ortak hizmet projesi yapmak amacıyla Kepez Belediyesine başvuruda bulundu. Mevcut ekmek büfelerinin yenilenmesini kapsayan ortak hizmet projesi talebi de meclise getirildi. Mevcut ekmek büfelerinin iyileştirilmesi amacıyla Kepez Vakfı ile ortak hizmet projesi yapmak için belediye başkanı ve encümene yetki verilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Ortak hizmet projesi ile Kepez Ekmek'in ilçedeki eskiyen 100 adet ekmek satış büfesi, kent estetiğine uygun ve sağlıklı modern büfelerle değiştirilecek.

100 adet ekmek büfesi modernleşecek

Ekmek satış büfelerinin eskidiğini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez Ekmek'in ilçedeki satış büfelerinin kent estetiğine uygun bir tasarımla buluşturulması gerekiyor. Belediye ve vakfın, büfeleri yenileyebilmesi yasa gereği ortak işbirliği yapmasıyla mümkündü. Meclis kararıyla bu işbirliğinin yasal altlığını tamamladık. Ortak proje ile eskiyen 100 adet ekmek satış büfesini, kent estetiğine uygun, sağlıklı modern büfelerle değiştireceğiz. Ekmek büfelerinin yenilenmesi çalışmasını bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kepez'den karlı ihale

Kepez Belediye Meclisi, belediyeye kar getirecek olan bir karara daha imza attı. Kepez Belediyesi, aldığı meclis kararı sonrası yasal zorunluluk olmamasına rağmen ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işinin verilmesini açık ihale ile yapmıştı. Belediye, bu ihale ile 9 milyon 740 bin TL gelir sağladı.

Kepez Belediyesi, ilçedeki tekstil atıklarının toplanma işinin de, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, ihale ile verilmesini meclis gündemine getirdi. Resmi Gazete'de yayınlanan ‘Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı' tebliği gereğince 68 mahalledeki tekstil atıklarının 5 yıl süre ile toplanması için yetkilendirilmiş kuruluşlara ihale ile verilmesi talebi meclisten oybirliği ile geçti.

“Kepez, atıktan para kazanıyor”

Başkan Hakan Tütüncü, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Geri dönüşüm işi, bizden önceki dönemde 10 yıllığına bir şirkete verilmişti. O sözleşmenin süresi bittikten sonra bu işi 10 yıllığına açık ihale yapacağız, diye meclis kararı almıştık. Belediye başkanı, geri dönüşüm işini istediği firmaya, bedelsiz ve ihalesiz olarak verebilme hakkına sahip. Ama biz geri dönüşüm işini, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, açık ihale ile yaptık. Yapılan açık ihalenin neticesinde bu işi yüklenen firmanın, 10 yıllık hizmetinin karşılığında belediyemiz tam 9 milyon 740 bin TL gelir elde edecek. Birçok belediye tarafından bedelsiz olarak verilen geri dönüşüm toplama işini biz açık ihale yaparak, karlı bir sözleşmeye imza atmış olduk. Tekstil atıklarının toplanmasını işini de yasal zorunluluk olmasına karşın ihale ile vererek, belediyeye kar getiren bir iş yapmış olduk.”

Sütçüler'in semt pazarı isteği, tamam

Başkan Hakan Tütüncü, Sütçüler Mahallesi sakinlerinin semt pazarı isteğini yerine getirecek olan kararı da meclisten aldı. Kepez Belediye Meclisi, Sütçeler Mahallesi'nde imar planında park alanı olan yere, kamu yararı gereği semt pazarı kurulması önerisini oy birliği ile kabul etti.