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Kepez'in caddeleri çiçek açıyor

Kepez Belediyesi, ‘Yeşil Seferberliği’ kapsamında Hamza Taş Bulvarı orta refüjünü zakkum ağaçlarıyla donattı.

Kepez Belediyesi, ‘Yeşil Seferberliği' kapsamında Hamza Taş Bulvarı orta refüjünü zakkum ağaçlarıyla donattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bin 500 adet zakkum ağacı dikildi.


Kepez Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladığı caddeleri güzelleştirmeye devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başlattığı ‘Yeşil Seferberliği' kapsamında caddelerin orta refüjleri ağaçlandırılıyor. Varsak Süleyman Demirel Bulvarı ile kuzeydeki mahalleler arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Antalya için önemli bir şehir giriş noktası olan Hamza Taş Bulvarı'na, 5 bin 500 adet zakkum ağacı dikildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ikinci döneminde 60 metre genişliğinde çift şeritli bir yol olarak hizmete açtığı Hamza Taş Bulvarı, zakkum ağaçlarının dikilmesiyle daha yeşil ve daha güzel bir görünüme kavuştu.



5 bin 500 adet zakkum ağacı


Başkan Hakan Tütüncü, çift şeritli bir yol haline getirdikleri Hamza Taş Bulvarı'nın yeni imajıyla bölgesine görsel güzellik ve değer kazandıracağını ifade etti. Görev yılları içerisinde Kepez'e 3 milyon metre karenin üzerinde yeni yeşil alan kazandırdıklarını aktaran Tütüncü, “Bu yıl ilçemiz için yeni bir yeşil seferberliği başlattık. İlçemizin caddelerini, meydanlarını, parklarını, kamusal tesislerin bahçelerini çeşitli süs bitkileriyle, portakal, zeytin ve zakkum gibi ağaçlarıyla yemyeşil bir çiçek bahçesi haline getiriyoruz. Bu kapsamda Hamza Taş Bulvarı'na 5 bin 500 adet zakkum ağacı fidanı dikiyoruz. Caddemiz, bahar aylarında çiçek bahçesine dönecek ve kokusuyla da hemşehrilerimize güzel bir bahar yaşatacak" dedi.

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