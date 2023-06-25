Kepez'in cimnastikçilerine 3 altın

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Cimnastik takımı, Antalya Artistlik Cimnastik İl 1'inciliği ve Anadolu Yıldızlar ligi müsabakalarında 3 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Muratpaşa Cimnastik salonunda düzenlenen müsabakalarda Ela Tanem Tankuş minik b ve minik kızlarda altın madalya, Sevinç Özdemir yıldız kızlar kategorisinde altın madalya kazandı. Sara Kıcıman ise küçük kızlar kategorisinde gümüş madalya elde etti. Bu yarışmalar sonucunda Kepez'in cimnastikçileri Türkiye şampiyonasına ve Mersin'de düzenlenecek olan Analig Akdeniz şampiyonasına katılmaya hak kazandı.