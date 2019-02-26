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Kepez'in çocuklarına doğum günü kutlaması

Kepez Belediyesi, Spor Okulları’nda ve Etüt Merkezleri’nde eğitim gören çocuklar için doğum günü etkinliği düzenledi.

Kepez Belediyesi, Spor Okulları'nda ve Etüt Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar için doğum günü etkinliği düzenledi.


Binlerce çocuğa modern spor tesislerinde spor yapma imkanı sunan Kepez Belediyesi, Spor Okulları'nda ve Etüt Merkezleri'nde eğitim gören çocukların doğum günlerini de unutmadı. Kepez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğum günü etkinliğinde bu ay Ocak ve Şubat doğumlu 244 çocuğun doğum günü kutlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, doğum günü etkinliğine katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Kepez'in çocuklarının çok değerli olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Spor ve eğitim alanında yapılan çalışmalarla çocuklarımızı yarınlara güçlü bireyler olarak taşımak istiyoruz” dedi.



Tütüncü çocuklarla şarkı söyledi


Kepezli çocukların sevincine ortak olmak için kutlamaya katıldığını belirten Tütüncü, “Çok sevdiğim ve değer verdiğim evlatlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Kendi çocuğumuza nasıl özen gösteriyorsak, Kepez'imizin çocuklarına da aynı şefkati ve özeni gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." diye konuştu. Tütüncü, konuşmasının ardından dev doğum günü pastalarını kestiği çocuklarla şarkı söyledi. Mini konser verilen ve palyaçoların gösterileriyle renklenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

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