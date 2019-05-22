Kepez'in edebiyat ödülleri sahiplerini buluyor

Kepez Belediyesi'nin edebiyat alanında düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor.

Kepez Belediyesi'nin Ahmet Hamdi Tanpınar adına düzenlediği edebiyat yarışmasının ödülleri sahiplerine verilecek. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için elemeleri geçerek finale kalan eserler arasından seçilen en iyiler, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde 30 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle ödüllendirilecek. Elemeleri geçerek finale kalan birinci yarışmacıya 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek.

Tema çocuk, doğa ve hayvan

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının teşvik ödülü de 2 bin TL olarak belirlendi. Her sene farklı bir konu ile edebiyat severleri ağırlayan yarışmanın bu yılki teması ise çocuk, doğa ve hayvan konulu masallar oldu. Kepez Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği yarışma ile Türk edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip korumayı, inceleme ve araştırma teşviki, edebiyata yeni isimlerle eserlerin kazandırılmasını hedefliyor.

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar, şair, roman, deneme araştırma yazarı ve aynı zamanda siyasetçi bir kimliğe sahipti. Usta edebiyatçı Tanpınar'ın hece veznesiyle ilk kez kaleme aldığı şiirlerinde, imge zenginlikler ve müzikal nitelikler yer alıyor. Kepez Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını verdiği yarışma ile genç yeteneklere edebiyat ufuklarını açıyor.