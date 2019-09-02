Kepez'in folklor festivaline muhteşem gala

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali'nin galası muhteşem bir görsel şölenle yapıldı.

Kepez Belediyes'nin Antalya'ya renk katan kültür etkinliği 5. Uluslararası Folklor Festivali'nin kapanış seramonisi de renkli oldu. Geçtiğimiz gün açılışı yapılan ve Antalya'nın en büyük meydanı Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen gala gecesi, muhteşem bir görsel şölenle yapıldı. 5. Uluslararası Folklor Festivali'nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kardeşçe yaşayan farklı kültürleri barındıran Kepez'de büyük hayallerle başlattıkları festivalin her yıl daha da büyük bir katılımla gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Uluslararası Folklor Festivali'nin 5 yıllık yolculuğunu anlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “5 yıl önce Kepez da anılan güzel bir festivale sahip olalım istedik. Biliyorsunuz ki; Kepez 81 ilin insanlarının bir araya geldikleri barış ve huzur içerisinde yaşadığı güzel bir şehrimiz. Sevgiyi saygıyı büyüten, birbirimize duyduğumuz muhabbeti büyüten, güzel bir etkinlik gerçekleştirelim istedik. İşte dünyanın farklı yerlerinden gelen folklor ekipler, Anadolu'nun dört bir tarafının güzelliğini buraya, şehrimize getirerek, bize 4 gün boyunca doyumsuz bir folklor şöleni ortaya koydular" diye konuştu.

Kültürleri buluşturan festival

"Kepez sadece Antalya'nın değil dünya kültürlerinin de buluştuğu bir merkez haline geldi.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “ Burada bu coşkuyu bizimle paylaşan festival ekiplerimize ve halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanıyorum ki daha nice yıllar çok özel festivallerle bir arada olacağız. Emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

Sosyal hayatın kalbinin geçtiğimiz gün açılışı yapılan Kepez Kent Meydanın da atmaya devam edeceğini belirten Tütüncü, “Kepez Kent Meydanı, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu güzel eserleri yaptıran, böylesi güzel etkinliklerle bizi birbirimize kaynaştıran en önemli şey şehre karşı, hemşehrilerimize karşı duyduğumuz sevgidir. Gün geçtikçe sevgimiz büyüyor, sevgimiz büyüdükçe beraberliğimiz büyüyecek. Bütün bunlar eserlerimizin daha da büyümesini sonuçlayacak” diye konuştu.

Renkli festivale, renkli gala

Tütüncü'nün konuşmasının ardından Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir tarafından festivale katılan ekiplerin kendi kültürlerini yansıtan halk dansları Antalyalılar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Kepez, bu yıl 11 yerli, 8 yabancı olmak üzere toplam 19 ekibin, 570 kişiyle renklendirdiği festivalde farklı kültürlere ev sahipliği yaptı. 5. Uluslararası Folklor Festivali, dört gün boyunca Dünya'nın birçok kültürünü ezgiler ve danslar eşliğinde Antalyalılarla buluşturdu.