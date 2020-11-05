Kepez'in gecekondu yollarında yeni yol çalışması

2\B ile ilgili mülkiyet sorunundan dolayı gecekondu yapılaşmasının yoğun olduğu dönemde, aynı bölgedeki Kanal, Çamlıbel, Erenköy ve Esentepe mahallelerinin bazı sokaklarında 2009 yılı öncesinde kilit taşlı yollar yapılmıştı.

Mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülmesinden sonra gecekonduların yerine modern konutların yapılmaya başlandığı dört mahallenin, gecekondu döneminin kilit taşlı yolları yenileniyor.

Kilit taşlı yollara sıcak asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmet ömrünü tamamlayan ve alt yapı kazı çalışmalarından dolayı tahrip olan kilit taşlarını kaldırdığı yolları, sıcak asfaltla kaplıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Kanal Mahallesi'nde kilit taşlı yollarının tamamına sıcak asfalt serildi. Çamlıbel ile Erenköy mahalleleri arasında sınır olan 4875 Sokak'a da, parke taşları kaldırılarak, yerine sıcak asfalt döküldü.

Esentepe ve Erenköy'ün yolları da modernleşiyor

Esentepe Mahallesi'nin, parke taşı serili olan 5422, 5419, 5418, 5413, 5435 ve 4875 sokaklarında başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü, mahallenin kilit taşlı 17 sokağının asfaltlanmasını da 2021 programına aldı. Erenköy Mahallesi'nin parke taşlı yolları da sıcak asfaltla yenileniyor. Mahallede 4875 Sokak'ta tamamlanan asfalt çalışması 4851,4858, 4860, 4864, 4859 ve 4861 sokaklarda devam edecek.

Tütüncü, asfaltı denetledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bürokratlarını da yanına alarak, Esentepe Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasın inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen ve bölge sakinlerinin isteklerini dinleyen Başkan Hakan Tütüncü, Kanal, Çamlıbel, Erenköy ve Esentepe mahalle sakinlerinin, yaklaşık 35 yıldır mülkiyet sorunlarının çözülerek, modern yapılaşmanın önünün açılmasını beklediğini hatırlattı.

Başkan Tütüncü, bölgenin 2/B sorununu geçtiğimiz yıllarda çözdüklerini belirterek, "2/B'nin ortadan kalkmasıyla birlikte imar noktasında çözüm bekleyen konuları gündeme taşıdık. Gerekli adımları attık. Temel belediyecilik ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasına öncelik verdik. Bütün enerjimizle alt ve üst yapı çalışmalarımızı yaptık. Şimdi yepyeni bir döneme giriyoruz. O eski dönemlerde yollara yapılan beton parke taşları kaldırıyor ve mahallelerimizin bütün sokaklarına sıcak asfalt seriyoruz.

Sıcak asfalt serilmesi; artık burada öncelikli olan altyapı çalışmaları tamamlandı, temel belediyecilik faaliyetlerinde belli bir aşamaya geldi ve mahallenin artık önü açık demek anlamına geliyor" dedi.

"Kilit taşlı yol kalmayacak"

Kanal ve Çamlıbel mahallelerindeki kilit taşlı yolların sıcak asfalta dönüştürülmesini tamamladıklarını ifade eden Tütüncü, "İnşallah, Erenköy ve Esentepe mahallelerimizde 2021 itibarıyla kilit taşlı yol bırakmayacağız. Hepsini yenilemiş olacağız. Bütün sokakları ile tertemiz bir Esentepe, Erenköy mahallesi hemşehrilerimin en önemli hakkıdır. 2020'nin sonu ve 2021'nin başı, 2 mahallemizin bütün parke yollarının ortadan kaldırıldığı; modern asfaltla tanıştığı bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.

Yollardan kaldırılan kilit taşları, belediyenin konkasör taş kırım makinesinde öğütülerek, alt yapı hafriyatı haline getiriliyor.